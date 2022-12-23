平安夜前夕不平靜！巴黎市中心槍擊2死4傷 街上一片混亂
12月24日就是平安夜了，但法國首都巴黎在平安夜前夕一點也不平靜。法國BFM電視台（BFM TV）電視台23日報導，巴黎市中心第10區的庫德族文化中心附近發生槍擊導致2死4傷，年逾花甲的嫌犯已被逮捕。
巴黎警方表示，他們在巴黎昂吉安路（Rue d'Enghien）處理事件，並敦促大眾遠離該區域。BFM電視台表示，槍擊嫌犯已被逮捕。
一名目擊者告訴法新社，當時嫌犯開了七、八槍，街上一片混亂。
Several injured after gunshots in #Paris . pic.twitter.com/WLGkM7ymLf— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) 2022年12月23日
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