陸克文將出任澳駐美大使 專家：有助避免中美衝突

澳洲總理亞伯尼希（Anthony Albanese）週二（12月22日）宣布，同為工黨籍的前總理陸克文（Kevin Rudd），將於明年出任澳洲駐美大使一職，並說這是一項傑出的任命。此消息立即引發話題。

路透社報導，亞伯尼希指出，陸克文是全球最受追捧的中國專家之一，並表示他將在該地區因戰略競爭而重塑之際，為這一角色帶來重要經驗。

亞伯尼希在澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）本週二出訪中國之前，於記者會上公布這項任命。他說：「他同意以前總理、前外交部長的身份擔任這一職務，為澳洲帶來了極大的榮譽。」

陸克文對此表示非常榮幸，他重申了美澳聯盟的重要性，並強調了他在美國生活和工作近十年後，與美國商界和政界領袖的密切個人關係。

陸克文在一份聲明中說：「與過去幾十年一樣，美國在我們地區的最深入和最有效的戰略，參與繼續為我們的國家利益服務」。

亞伯尼希也表示，自從他在9月任命前澳洲外交部長史密斯（Stephen Smith），為澳洲駐英國高級專員（相當於大使）之後，陸克文的任命反映了澳洲、英國和美國之間「英美澳同盟」（AUKUS） 核潛艇安全協議的重要性。

「我們參與AUKUS並非偶然，這些決定需要大量外交，當然也需要了解現有的政治結構」，亞伯尼希說。

會說中文的西方領袖

陸克文畢業自澳洲國立大學（ANU）的中國歷史和中國文學專業，以會說中文、對中國抱有相當大的興趣著稱。他在大中華區享有相當高的知名度，在中國社交媒體微博上還開設了「陸克文先生」的實名認證帳號，經常與中文網友互動，並以「老陸」自稱。

除了跟中國外，陸克文跟台灣的關係也很密切。他1980年代曾在台灣的國立台灣師範大學學習中文，台師大也在2011年頒發給他傑出校友的榮譽。

陸克文年輕時曾在澳洲外交部任職，並於2007年12月至2010年6月首次出任澳洲總理，但在黨內競爭中不敵後來同為工黨籍的總理吉拉德（Julia Gillard）。他在吉拉德內閣任內，於2010年9月至2012年2月出任外交部長。但為了挽救當時工黨的選情，2013年6月，陸克文再次回任澳洲總理，可不久後就因為工黨敗選，在2013年9月二度下台。

他二度卸任總理後主要在美國任職，自2014年起擔任美國非政府組織「亞洲協會」（Asia Society）的主席。他今年中還取得了英國牛津大學的哲學博士學位，博士論文專門研究習近平的世界觀，是全球公認的中國通之一。

自今年中以來，媒體經常猜測陸克文有可能成為澳洲新一任駐美大使，曾在早些時候遭到否認，不過最終這項任命在12月確認。

不過，他以前總理的身份接任駐美大使，除了是罕見的安排外，加上亞伯尼希曾是他過去任職總理時的副總理和內閣部長，在澳洲政界和輿論界也引發正反不同的聲音，贊成者與反對者皆有。

專家：有助避免中美衝突

國立台灣大學政治系教授左正東告訴德國之聲，他認為陸克文是非常合適的人選，也是非常及時的人選，因為，正如陸克文新書中所寫，「美國和中國間存在高度不信任，而這種高度不信任又可能間雙方激烈的競爭推向正面衝突，因此，獲得兩方信任的第三方提供雙方中立的參考座標，甚至適時對於雙方進行規勸，對於緩和競爭避免衝突非常重要」。

左正東還表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平，今年於印尼峇裡島見面後，雙方正嘗試建立可以管控競爭的框架，陸克文此時駐美，不僅可有效發揮諍友的角色，還能推動一個容納盟友的管控框架，「除了陸克文，還難想到有人比他更合適」。

陸克文新書《可避免的戰爭》（The Avoidable War）繁體中文版審定者、台灣國立政治大學外交政策研究中心主任黃奎博，也同意左正東的看法。他告訴德國之聲，派任在全球主要國家的大使，其職責主要職責在於忠實傳達自己首都的意思，所以陸克文擔任駐美大使，「是一個滿好的選擇」。

而對於陸克文上任後會不會對中美關係、中澳關係和兩岸關係產生影響，黃奎博認為，陸克文未來的主要工作還是在經營美澳關係，而且從外交禮節上並不太適合公開講太多中美問題，「他可以講，但講太多就像是干涉美國內政」。不過，黃奎博也同意，「我相信他會在私下場合，跟美國官員見面時，提出他對美中關係的想法」。

黃奎博解讀，陸克文在新書中提到中美衝突會越演越烈，但並非不能避免，他認為中美應該透過「有管理的戰略競爭」模式，來雙方的誤判和誤解降到最低，包含拜登上台後，中美國安「護欄」的建立，是陸克文認為的其中一種。雙方應該針對中美核心關切的利益，以及各自的底線在哪裡，雙方應該說清楚，「不要再隱隱藏藏的」。

而對於外界擔憂，陸克文以前任總理的身分去當駐美大使，可能級別太高，也可能會架空澳洲的外交部，左正東認為，目前艾爾巴尼斯正力圖改善與中國的關係，「陸克文以前總理的份量，才可以穩住與美國關係」。

左正東承認，這確實有可能會架空黃英賢的角色，但從亞伯尼希和習近平日前的見面，以及這次中澳建交50週年以總理名義發布賀信，可以看出亞伯尼希自己對於外交關係的投入，未來澳洲外交部的角色限縮，已經是個現實。

不過，因為所有的政治最終都牽涉到本國的政治環境，黃奎博也對陸克文個人或澳洲是否能夠影響美國政界走向表示懷疑。他說，「不要把陸克文的上任，解讀為澳洲就可以扭轉美國對中國大陸政策的走向」，而且在兩岸關係的部分，黃奎博認為，「其實我覺得對台灣沒什麼影響」。

贊成的聲音

不少澳洲政治人物和專家都贊成這項任命，前澳洲律政部長、也是前澳洲駐英國高級專員的布蘭迪斯 (George Brandis)，就投書《悉尼先驅晨報》表示，陸克文的任命將在美國受到歡迎，他在美國也受到高度重視。此外，這延續了澳洲在華盛頓，由曾在政界任職的高層擔任強而有力代表的傳統。

《澳洲人報》報導，曾在2005年至2010年期間擔任澳洲駐美大使的理查森（Dennis Richardson）說，「澳洲的很多人並不十分了解，他（陸克文）在國際上的地位有多高」。

理查森認為，作為一名前外交部官員，陸克文「顯然會非常清楚地意識到，需要代表政府的政策，我認為他將很好地行使這一紀律」。

澳洲前財政部長和前駐美大使霍基（Joe Hockey）則說，陸克文可以直接與總理聯繫，而且 「有膽砸開關閉的大門」。

報導還稱，陸克文的任命是澳洲政府私下向美國提出的，美國方面希望有一個 「有地位的任命」，以配合美國向堪培拉派遣肯尼迪女士（Caroline Kennedy）出任大使的決定。今年7月才抵達堪培拉履職的美國駐澳洲大使，同時也是前美國駐日大使和美國前總統肯尼迪（John F. Kennedy）的女兒。

肯尼迪女士說，陸克文的提名將 「進一步加強美澳聯盟」，她期待與陸克文密切合作，「推進我們的共同價值觀」。

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）曾在2016年時，拒絕提名陸克文競逐聯合國秘書長的職務，因為他的 「人際交往能力差」和「脾氣」，但特恩布爾在星期二（12月20日）讚揚了這次是「極佳任命」。

反對的聲音

雖然總體而言，輿論中的贊成者略多於反對者，但仍有一些聲音，對於這項任命有著極為不同的看法和懷疑。例如《澳洲人報》也報導，一些美國官員預計會對陸克文博士持謹慎態度。

報導稱，一位高級外交政策觀察家說，「陸克文的特點是他有一流的智力，但有二流的脾氣……官僚機構中的每個人都有印象」，另一位外交人士說，「我能想像（澳洲外交部）申請駐華盛頓的人數將驟降」。

一位澳洲工黨的前部長也同意，與他在任時不同，陸克文在澳洲的駐美大使館任職， 「只會讓幾百人發瘋」。

另一位與美國有聯繫的內部人士說，美國共和黨內的一些人對陸克文「心存疑慮」，因為在2008年一次電話交談的細節被洩露後，他與美國前總統小布什（George W. Bush）的關係一度很僵。陸克文還曾抨美國前總統擊川普（Donald Trump）是 「歷史上最具破壞性的總統」，但川普已在上個月宣布將在2024年競選美國總統一職

「他對川普的批評一直很嚴厲。他對英美澳同盟（AUKUS）的批評，也意味著會有來自某些方面的質疑。這是政府的一個風險。亞伯尼希可能覺得要是陸克文真的想要（這個職位），他很難拒絕」，該人士說。

（綜合報導）

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