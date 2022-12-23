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離解除更進一步！南韓室內口罩令將從強制改為建議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓政府23日表示，將逐步調整室內強制佩戴口罩的規定。美聯社
南韓政府23日表示，將逐步調整室內強制佩戴口罩的規定。美聯社

南韓政府23日表示，將逐步調整室內強制佩戴口罩的規定，從「強制要求」鬆綁為「建議」，未來將進一步宣布調整的具體日期，距離完全解除防疫規範、回歸正常生活又邁進一步。

韓聯社報導，南韓23日新增68,168明確診病例，較一周前增加1,200人，過去幾周因為冬季疫情再起，病例已持續回升。

儘管如此，政府仍宣布分階段解除室內口罩令的計畫、以及完全解除口罩強制令的準則。總理韓德洙說，這些準則包括新增確診病例穩定、重症與死亡病例下滑、醫療量能、高風險族群的疫苗覆蓋率等，但醫院、社區中心和醫療照護院所等場合例外。

南韓當局表示，將進一步宣布調整的具體日期，原則上是要等當前的第七波疫情消退、以及重症與死亡病例開始下滑、醫療資源穩定之後。室內口罩令是南韓最後一項仍再實施的新冠防疫措施。

口罩 南韓 疫情

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