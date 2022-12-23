中印再爆邊境衝突後 雙方首度舉行軍長級會談

（德國之聲中文網）中國與印度國防部週四（12月22日）發布聯合新聞稿表示，中印兩軍於20日在莫爾多/楚舒勒邊境會晤點的中方一側，舉行了第17輪的軍長級會談，針對邊界西段實控線地區的有關問題交換意見。

兩國聲明內容大同小異。根據中國外交部，雙方以兩國領導人重要共識為指引，「一致認為坦誠深入就盡快解決剩餘問題進行討論，有助於恢復中印邊界西段實控線地區安全穩定，推動雙邊關係發展。」

聲明寫道，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續保持密切外交和軍事渠道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方均能接受的方案。

此次軍長級會談，是中印在12月初爆發最新邊境衝突後首度舉行的會談。

12月9日，中印軍隊於印度東端、與中國接壤的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh state）塔旺地區（Tawang）爆發衝突。中國聲稱擁有該地區的全部主權，並稱該地區為南藏。

兩方互控對方士兵刻意先跨越西段邊界，衝突擦槍走火。儘管雙方都沒有透露究竟有多少兵力受傷，但有印度媒體報導，至少有6名印度士兵受傷。當時，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，沒有印度士兵受到嚴重傷害，雙方部隊在事後不久就撤出了衝突地區。

美聯社認為，此次軍長級會談有望緩解中印緊張局勢。《金融時報》則指出，印度總理莫迪因中印邊境衝突而面臨越來越大的國內壓力，該國反對黨正要求了解，總理要計劃如何阻止北京進一步發生邊境對抗。

莫迪面臨國內壓力

《金融時報》報導，在12月的塔旺衝突之後，莫迪遭國內反對黨施壓。本週，印度前總理拉吉夫・甘地之妻、印度反對黨國大黨主席的索尼婭・甘地（Sonia Gandhi）率領反對派在議會外抗議，要求就塔旺事件對話。

「政府的政策是什麼，以阻止中國未來的入侵？」甘地質疑道。

另一反對黨普通人黨（Aam Aadmi）的黨魁克利瓦爾（Arvind Kejriwal）亦呼籲印度民眾抵制中國商品。

該事件激起了印度國內討論，辯駁該國政府如何與中國這個強大鄰國斡旋邊界衝突。印度最大私人智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation）負責研究和外交政策的副主席潘特（Harsh V Pant）說：「邊境已經成為一個備受討論的問題。在過去的幾十年裡，邊境局勢岌岌可危，但由於看似穩定的感覺，很少有公眾辯論。」

印度國防分析家、前軍官舒克拉 (Ajai Shukla) 則說：「中國方面的做法和態度顯然發生了變化。這一點很明顯，不僅僅是上週（流出關於塔旺衝突）的最新證據，而是自2020年他們入侵拉達克東部以來就是如此。」

針對中印邊境衝突問題，莫迪在塔旺衝突後態度可謂低調，但印度外交部長本週對於反對者的批評進行了嚴厲回擊。

印度外長蘇傑生（S Jaishankar）向該國議會表示：「如果我們對中國無動於衷，那麼是誰把印度軍隊派到邊境的？如果我們對中國無動於衷，那麼我們今天為什麼要向中國施壓，要求降級和脫離接觸？」

中印關係跌宕

中印關係因2020年的加爾萬山谷衝突事件陷入低谷，至今未能修復。當時，中印雙方士兵在有爭議的拉達克的加爾萬地區爆發激烈爭執，互用棍棒、石頭和拳頭徒手搏鬥。最終有20名印度士兵死亡，中方傷亡人數不詳，但據稱至少有4人死亡。

11月中旬的20國集團（G20）峰會期間，印度總理莫迪與中國國家主席習近平儘管沒有舉行正式雙邊會談，但兩人在歡迎晚宴上仍有短暫握手寒喧。9月，兩人也曾在在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會碰面，但交集甚少。

自2020年對峙以來，兩國都在事實邊界沿線駐紮了數萬名士兵，並由大炮、坦克和戰鬥機提供支持。中國一直在拉達克東部的實際控制線，沿線建造數十個大型建築，供其軍隊在冬季駐紮。據印度媒體報導，中國在該地區建造了新的直升機停機坪、營房、地對空導彈基地和雷達位置，並拓寬飛機跑道。

自去年2月以來，印度和中國都從班公錯南北兩岸的部分地區撤出了部隊，但仍繼續保持額外部隊。

11月的20國集團峰會前，印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）曾指，中國在拉達克的兵力「沒有明顯減少」，並形容該地區局勢「穩定但仍變化莫測」。

（美聯社、《金融時報》）

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