不樂見中國大陸疫情蔓延 布林肯：美願施以援手

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，基於人道主義關懷和經濟衝擊，美國不樂見中國大陸疫情升溫，美國已經準備好疫苗，但中方沒有要求；此外，中國大陸控制疫情，確保人民能接種疫苗、病毒測試和療法能唾手可得，以及與世界共享即時資訊，對全球各國來說都非常重要。

布林肯22日在國務院舉行年終記者會，被問到中國大陸的疫情，他說，美國基於三項理由，希望看到中國大陸疫情獲得控制，首先，美國不願看到任何地方的人民受新冠病毒所苦，包含中國大陸；其次，病毒一旦傳播就有變種的可能，這將影響全世界，美國在此處有著清晰的利益；最後，若中國大陸因為疫情封城，就會影響全球經濟。

布林肯表示，基於人道和全球經濟考量，中國大陸控制疫情確保人民接種疫苗、病毒測試和療法唾手可得，以及與世界共享即時資訊，對全球各國來說都非常重要，這也是美國的期待。

他說，美國是全球最大的疫苗捐贈國，美國準備好持續支持包含中國大陸在內的全球民眾，中國大陸迄今並未求助美國；無論何人，只要認為有必要且向美國開口，美國都準備好提供援助。

布林肯今年5月發布「中國政策」，提出投資自我、結合盟友，以及與中國大陸強力競爭的三做法。

布林肯22日將與盟友協作稱為「戰略融合」，他說，美國與歐洲、美國與亞洲和越來越多國家，採取一致行動應對中國大陸挑戰，這樣的戰略融合史無前例地強勁和盛大。

布林肯表示，美國堅定追求自由開放的印太區域；從經濟脅迫到人權領域，美國與歐盟相互配合應對中國大陸構成的重要挑戰；美國強化與北約（Nato）、澳洲、日本、南韓、紐西蘭和印太區域夥伴的協調，團結一致表明對維繫台海和平穩定的承諾。

布林肯重申，中華人民共和國是唯一一位意圖改變國際秩序，且在經濟、外交、軍事與科技領域有能力達成目標的競爭者。