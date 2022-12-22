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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

歐洲缺能源、美國迎風暴 最冷聖誕節

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
一名倫敦民眾走過遍布薄冰的路面。路透
一名倫敦民眾走過遍布薄冰的路面。路透

美國迎風暴、歐洲缺能源，台灣也有寒流，今年各地聖誕節都好寒冷！美國氣象局表示，美國已出現大型風暴，為大多地區帶來降雪與寒風，將影響超過1億人的聖誕假期。而台灣也有寒流，北部溫度下探10度。歐洲則可能因為缺乏能源，在供暖不足的狀況下度過聖誕節。

美最冷的聖誕節

半島電視台》報導，美國氣象預報員表示，21日開始就出現了冬季風暴，將為大多數區域帶來巨量的降雪或狂風等現象，目前已有多個州發佈「風寒」（wind chill）警報。此風暴預計將延續至25日，影響到上億民眾的聖誕假期。

美國政府已經敦促各州採取預防措施，保障如年長者、無家者等弱勢族群的生命安全，並警告民眾有可能發生停電的狀況。美國汽車協會預測，有近1.13億人會返鄉到超過80公里的地方過節，後續回程交通恐怕也會受到影響。

歐洲缺能源

彭博社》報導，歐盟近期同意「天然氣價格上限」，要求不得超過每兆瓦時(MWh)180歐元，將從2023年2月15日起實行，為期一年。俄羅斯當局也立刻警告，表示無法接受這項舉措。

因為俄烏戰爭爆發，導致國際能源價格持續飆升，歐盟才不得不敲定價格上限，但該機制明年才會上路，許多歐洲民眾仍面臨高昂的能源價格，貧窮家庭恐怕更難取得足夠的能源供暖，恐將度過最寒冷的聖誕節。

台灣也遇到寒流

同時，在台灣，連日寒流也使得氣溫直線下降，而根據中央氣象局資料顯示，23日至25日會持續受到寒流影響，北部及東北部天氣「非常寒冷」，中南部日夜溫差大。氣象局預測，北部地區的溫度於聖誕節當天下探8度，中南部大概也是接近10度的天氣。

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美國 寒流 聖誕節

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