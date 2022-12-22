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德教育部長明年初訪台 1990年代來首位部長級閣員來訪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
GERMANY-IMMIGRATION/CITIZENSHIP:Statements of German ministers on citizenship rules in Berlin German Education Minister Bettina Stark-Watzinger speaks about immigration in Berlin, Germany November 30, 2022. REUTERS/Lisi Niesner
GERMANY-IMMIGRATION/CITIZENSHIP:Statements of German ministers on citizenship rules in Berlin German Education Minister Bettina Stark-Watzinger speaks about immigration in Berlin, Germany November 30, 2022. REUTERS/Lisi Niesner

德國教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預定明年初訪問台灣，她將是1990年代以來首位訪台的德國部長級閣員。

剛於10月訪台、和史塔克-瓦特辛格同為自由民主黨籍的國會議員海特（Peter Heidt）向日經新聞表示，史塔克-瓦特辛格已親自向他證實此行。

海特向日經解釋，德國政府漸漸認為台灣是一個重要的亞洲夥伴。據海特透露，半導體和數位化研究領域的交流，將是史塔克-瓦特辛格此行的主軸。海特說，史塔克-瓦特辛格也將力邀台灣前往德國大學成立華語文中心。

海特告訴日經，史塔克-瓦特辛格將拜會數位發展部部長唐鳳，因他在推動公家機關數位化的成績上廣受各方肯定。

海特告訴日經：「從近幾年來看，我們必須降低對中國的依賴，並檢討我們的供應鏈，台灣在半導體製造和數位化的專業已成為是達成這些目標的可貴夥伴。」

他也說，「台灣的華語學習中心成為中國孔子學院之外可靠的替代選項，孔子學院教華語之外，所推廣政府規定的文化和歷史已受到嚴重關切」。

德國 孔子學院 華語

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