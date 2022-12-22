日圓大漲之後回落 英鎊也因預算赤字激增而走貶

日圓回吐了周二日本央行貨幣政策轉鷹後的部分漲幅。英鎊走貶，因為數據顯示英國11月政府借款激增。

美元兌日圓周三升值0.4%，前一交易日急挫3.8%，為24年來最大單日跌幅。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至104.235。

Monex USA公司負責交易的副總裁John Doyle說：「我認為昨天的走勢是合理的，但也許有點過大了，所以今天稍微回調一下是很自然的。」

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandle也說：「日圓的走勢是過度了。很多人都吃虧了，在假日季節流動性稀薄的情況下，沒有很多人想馬上入場。」

英鎊兌美元和歐元下跌，英國公共借款創下歷來11月最高，凸顯英國經濟面臨的挑戰。英鎊下跌0.8%，報1.2091美元。

數據顯示，英國11月預算赤字為220億英鎊（268億美元），是自1993年以來最高。債務利息支付和能源補貼導致公共財政面臨越來越大的壓力。

華僑銀行策略師Christopher Wong說：「美國10年期公債殖利率急劇上升可能暫時阻止美元/日圓下跌。」 。他補充說，鑒於周二下跌超過4%，這是一個小幅反彈。

紐元兌美元下跌0.8%至0.6298，紐西蘭消費者信心指數和商業信心指數都跌至歷史谷底。