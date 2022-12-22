澳外長在北京：願促兩國明智地處理分歧

澳大利亞外交部長黃英賢周三（12月21日）在北京會見了中國外交部長王毅，這是自2019年以來澳大利亞首次派出部長級官員訪問中國。

由於在人權、國家安全、新冠病毒起源等議題存在意見分歧，澳大利亞與其最大的貿易伙伴中國的關系在過去幾年急轉直下。在坎培拉呼籲對新冠病毒的起源進行調查之後，北京從2020年5月開始對澳大利亞出口的貨物實施了制裁。不過，在兩國領導人上個月於20國集團峰會會晤後，這兩個關系一度降到冰點的國家開始尋求穩定的外交合作。

談及貿易、人權、全球規範

周三，黃英賢率領了一個小型代表團在釣魚台國賓館與王毅會晤。她在會中指出：「如果兩國明智地處理我們的分歧，我們可以發展雙邊關系並維護雙方的國家利益。」黃英賢在會晤結束後的新聞發布會上提到，他們討論了貿易封鎖、人權以及鞏固安全和繁榮的全球規範和准則。

她也向王毅提起仍被拘留在中國的澳籍華裔作家楊恆均以及澳籍前中國官媒主播成蕾的案件。兩人目前都在等待不對外公開的國安法審判，澳大利亞主張讓他們獲得領事探視權，以及盡快「與他們的家人團聚」。

黃英賢說：「我們對我們的政治制度應該如何運作有不同的看法、有不同的利益，但我們需要設法管理這些分歧。」她也提到，澳中雙方討論了針對兩國貿易開啟進一步對話的可能性，她建議澳中進行「更有條理的對話」，包括舉行貿易和經濟部長會議。

未表態是否支持中國加入CPTPP

據澳大利亞媒體《悉尼先驅晨報》報導，黃英賢沒有排除北京加入《跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）的可能性，但她同時告誡說：「任何尋求加入CPTPP的經濟體，都需要確保該協議的所有締約方都有信心能夠達到其極高的標准。」

北京方面，王毅對於澳大利亞率團到訪一事表示，中方贊賞澳大利亞新政府多次展現改善和發展雙邊關系的積極意願。中國外交部官網的聲明引用王毅的話寫道：「中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害沖突，應該也完全可以成為相互需要的合作伙伴。保持中澳全面戰略伙伴關系健康穩定發展完全符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。」

中澳領導人互發賀電

就在中澳兩國外長見面當天稍早，中國國家主席習近平也同澳大利亞總督赫爾利（David Hurley）和總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）互致賀電，慶祝兩國建交50周年。

阿爾巴尼斯感謝習近平為紀念兩國關系建立50周年而發來的電報，並提到「在未來與我們的主要貿易伙伴建立更好的關系」。習近平則指出：「中澳同為亞太地區重要國家，中澳關系健康穩定發展符合兩國人民根本利益。我高度重視中澳關系發展，願同澳方一道努力，以建交50周年為契機，推動中澳全面戰略伙伴關系可持續發展。」

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