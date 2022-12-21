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阿根廷時隔36年世界盃奪冠！普亭致電總統道賀 卻遭「一句話」潑冷水

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阿根廷時隔36年世界盃奪冠！普亭致電總統道賀 卻遭「一句話」潑冷水

香港01／ 張顥庭
俄羅斯總統普亭（左）透露，他當晚從下半場比分2：2時開始觀看比賽。他指賽事由「最強者勝出」，認為阿根廷值得獲勝，又說自己後來忍不住致電阿根廷總統費爾南德斯（右）道賀。合成圖／歐新社
俄羅斯總統普亭（左）透露，他當晚從下半場比分2：2時開始觀看比賽。他指賽事由「最強者勝出」，認為阿根廷值得獲勝，又說自己後來忍不住致電阿根廷總統費爾南德斯（右）道賀。合成圖／歐新社

卡達世界盃2022決賽12月18日上演，阿根廷與法國纏鬥至加時踢成3：3，再互射十二碼，以4：2阿根廷勝告終。阿根廷在36年後再次捧盃，舉國歡騰，政府宣布12月20日為公眾假期，以慶祝阿根廷獲勝。

根據美國娛樂和體育電視台（ESPN），阿根廷政府宣布20日放假，供國民慶祝阿根廷奪得世界盃冠軍。阿根廷足協（AFA）表示，勝利歸來的阿根廷國家隊會在當日前往布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）方尖碑（Obelisk）舉行慶祝活動。

阿根廷主將梅西（Lionel Messi）表示，希望民眾等候自己，又指已急不及待到該處同民眾分享喜悅。

普亭祝賀阿根廷

俄羅斯體育新聞社（R-Sport）19日引述俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）透露，他當晚從下半場比分2：2時開始觀看比賽。他指賽事由「最強者勝出」，認為阿根廷值得獲勝，又說自己後來忍不住致電阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）道賀。

費爾南德斯在Twitter發文感謝普亭祝賀，又稱：「願今天這份團結阿根廷與世界上如此多人的喜悅能成為一個榜樣：我們的社會需要團結與和平。」

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文章授權轉載自《香港01》

阿根廷 普亭 俄羅斯 體育 卡達

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