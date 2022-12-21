中俄軍演逼近台灣 美韓聯演還以顏色？

東亞局勢升溫，中俄於東海軍演、美韓也於濟州島聯演回擊！中國與俄羅斯21日於東海聯合軍演，盼深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，也是中俄聯合軍演區域最靠近台灣的一次。但美國20日也派出F-22戰機與B-52H轟炸機到濟州島西南部與南韓聯合軍演，但南韓軍方表示，美韓的聯演與中俄軍演無關。

最接近台灣的一次

《半島電視台》報導，中俄21日舉辦聯合軍演，也是中俄海上聯合軍事演習舉辦10年來，演習區域最靠近台灣的一次。根據中國軍方指出，中俄將於21日舉行聯合軍演至27日。中國軍方也強調，「此次聯合演習旨在展示雙方共同應對海上威脅的決心和能力，並進一步深化中俄新時代的戰略夥伴關係」。

俄羅斯國防部則指出，聯合軍演計畫會進行空中與海面目標的火砲射擊，並展開實際的聯合反潛演練。俄國防部強調，此次演習的主要目的是加強中俄之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。

對此，美國駐北大西洋公約組織的大使史蜜絲表示，中國與俄羅斯正交換資訊，以削弱北約成員國。她指出，中國緊密關注俄羅斯如何大量操作誤導性的資訊、網路攻擊或能源供應等戰略工具，強調俄、中確實會「使用共同的複合式戰術（hybridtactics）」。

美國派出轟炸機

《韓聯社》報導，20日美韓演習行動是根據第54屆美韓年度安全磋商會議的結果，旨在應對北韓的核武與飛彈威脅，並提高美國在朝鮮半島周圍部署戰略資產的頻率與強度，並鞏固美韓同盟。

本次演習包含多款戰機與轟炸機，像是美軍祭出F-22、B-52戰略轟炸機；南韓方面也出動F-35A與F-15K戰機，一同大秀兩國聯合防空的軍事肌肉。

而本次美韓演習的空域範圍，與中國防空識別區有部分重疊，且與中、俄21日於東海舉行「海上聯合2022」對望，難免被視為有挑釁的意味。不過南韓軍方表示，此次美韓聯演與中俄無關。

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