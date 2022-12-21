回應農民疑慮 紐西蘭修訂農業碳排定價計畫

每到12月，總會有許多投資機構利用各種經濟數據預測明年此時的道瓊或標普500指數。如今通膨高漲、美國聯準會持續升息、俄烏戰還在打、中國大陸迎來清零結束後的疫情蔓延、歐美似乎越來越可能陷入衰退，種種不確定中，人們特別歡迎一套明確的未來展望。但專家指出，要想投資，請擁抱不確定，忘掉華爾街各種關於明年股市的預測，專注於未來十年的前景。...

2022-12-21 12:00