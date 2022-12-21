回應農民疑慮 紐西蘭修訂農業碳排定價計畫
紐西蘭政府今天表示，聽取農業團體提出的擔憂後，正在修訂農業碳排定價計畫。紐西蘭碳排主要來自牛羊打嗝產生的大量甲烷氣體。
路透社報導，政府在聲明中表示，已針對最初的提案做出諸多變更，包括允許農民在農場種樹抵銷碳排，並承諾盡可能壓低碳排定價。
政府10月間公布的農業碳排定價計畫，2025年正式上路時，將使農業出口大國紐西蘭成為全球第1個要求農民為牲畜排碳付費的國家，但那份初步計畫卻遭到農場團體廣泛批評。
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布修訂計畫後表示：「最重要的就是建立能持續的減排系統。」
農業界對當局從善如流表示歡迎，代表農民和原住民利益的團體「同舟共濟」（He Waka Eke Noa）發表聲明說，政府的碳排定價體系朝正確方向邁進。
最終版的農業碳排計畫將於明年初公布，希望能在明年中推動國會立法。
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