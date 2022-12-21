影／貨運列車撞穿聯結車載的混凝土樑 3列車頭與10節車廂脫軌

CBS新聞報導，美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）一列貨運列車20日在田納西州科利吉代爾（Collegedale, TN）一處平交道撞上載著混凝土桁架樑（concrete truss beam）的聯結車（semitruck），導致3輛列車頭與10節車廂出軌。

科利吉代爾警局當日下午1時左右首度宣布交通中斷，並在推文寫道「發生列車出軌」。根據駕車經過的目擊者所拍攝影像，當長長的鳴笛聲傳來時，聯結車還在平交道上緩慢向前行駛，但混凝土桁架與運輸平台隨後被開到的列車頭撞穿，接著可見大量煙塵與火光，好幾節貨運車廂陸續脫軌與互撞。

根據事故後的現場影片，列車車廂散落在鐵軌周圍，應變人員則在監控狀況。諾福克南方鐵路公司發言人證實列車撞上了車輛，「3輛鐵路機車與10節車廂之後脫軌」，有2名列車組員送醫，並指這些車廂均未載有危險物品，公司人員與約聘脫軌專家正在處理事故現場。