世銀：空汙嚴重城市 9成位於南亞

南亞城市空氣品質急待改善。世銀銀行公布報告指出，全球空氣污染最嚴重城市中，9處城市都位於南亞。另外，空氣污染容易隨著氣流跨越邊界飄散至鄰國，因此，已成為跨國問題，急需跨國努力才能降低PM2.5的威脅。

污染造成百萬人早死

據《Scroll.in》報導，這次報告指出，全球十大空氣污染城市，有9個城市來自南亞。空汙也導致當地每年約有200萬人早死。大型工業、發電廠與汽車是全球各地空氣污染主要來源，但南亞其他來源造成污染也不容小覷，例如烹調時燃燒固體燃料、磚窯廠排放污染以及燃燒廢棄物等。

除此之外，目前近60%南亞民眾居住的區域，PM2.5已超越世界衛生組織35 μg/m3標準值，即使全面實施可行做法，2030年部分南亞地區仍無法達到標準值目標。

污染飄到外國

世界銀行表示，空汙會長途傳輸而且並不會在南亞當地均勻分散，而是聚集在受到氣候與地理條件而形成的大型空氣流域，南亞當地就有包括西中印度河-恆河平原等6個流域。

報告也指出，如果以最有成本效益的方法來看，也就是讓各個空氣流域全面協調，PM2.5可降至30 µg/m³並可挽救75萬人免於早死，但所需成本為2.78億美元。

當地生活方式易造成污染

據《亞洲新聞網》報導，稍早孟加拉、印度、尼泊爾與巴基斯坦也合作降低空氣污染。孟加拉每年平均PM2.5濃度，每立方公尺來到85~90微克，由於缺乏政府高層投入解決，孟加拉首都達卡2018~2021年被列為全球空氣污染第二嚴重的城市，當地工地與持續交通阻塞一直是PM2.5污染主要來源，但全國各地非法運作的磚窯廠也是其中來源。

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