歐盟加速減碳進度 建立氣候基金

擴大淨零碳排的進度！歐盟18日達成協議，決議擴大碳市場制度，包括供暖、交通運輸與重工業等產業，都需要加速減碳的幅度，並鼓勵對氣候友善技術的投資。同時，歐盟也將建立規模達870億元的「氣候社會基金」，於2026年開始補償弱勢民眾。

加速減碳進度

《半島電視台》報導，歐盟經過24小時的會談後，達成協議擴大碳市場的範圍，擴及製造業及電力業等多項設施，原本規定於2024到2026年碳排量須減少2.2%，新協議則將減排幅度提高到4.3%。

歐盟也要將碳市場範疇逐步擴展到海事部門、歐洲航班，並於2028年納入垃圾焚化廠。為避免企業因減碳增加成本而無法與進口產品競爭，歐盟祭出「碳邊境調整機制」（CBAM），要求海外高碳排產品進入歐盟市場時，必須先購買「減碳憑證」。

此外，歐盟強調，會逐步減少過渡期間的碳排措施，目前歐盟仍提高部分高碳排產業，免費的碳費配額，協助這些產業逐步轉型，但此次會議敲定，2030年相關免費的配額減少一半，到2034年則完全淘汰此制度。

建立氣候基金

相關供暖與燃料的碳排放交易計畫將從2027年開始實施，但目前俄烏戰爭爆發，導致國際能源價格居高不下，再加上碳排放計劃的壓力，恐造成業者的龐大負擔。所以本次會議也決議，若天然氣及石油價格持續飆漲，相關政策將則延後一年實施。

《Politico》報導，歐盟將創立規模870億歐元的「氣候社會基金」，於2026年用於補償弱勢民眾，資金來源是來自於相關碳交易計畫所產生的收入，但協議還需要得到各會員國的背書，才能真正落實。

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