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FIFA拒絕澤倫斯基決賽宣揚和平請求 遭烏克蘭批評

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基希望在2022卡達世界盃足球賽冠軍戰前，透過影片傳遞世界和平的訊息，但國際足球總會（FIFA）以此舉過於政治化為由加以拒絕，招致烏克蘭批評。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭總統辦公室昨天提供CNN的書面聲明，這段用英語錄製的影片用意是「呼籲和平」。

聲明指出：「卡達支持總統的倡議，但卻遭FIFA阻擋下來，不允許在決賽前播放總統的影片。」

CNN已聯繫FIFA，但未收到回覆。卡達尚未就烏克蘭的要求公開發表評論。

CNN率先報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室一名消息人士表示，播放影片的請求遭拒絕。CNN昨天收到澤倫斯基預先錄製的演講影片。

在這段長達1分43秒的影片中，澤倫斯基說足球比賽的用意是讓世界團結起來，並強調大家要的是「世界盃，而不是世界大戰」。

澤倫斯基還說：「本屆世界盃再次證明，不同國家和民族可以透過公平競爭而非戰火、在綠色草皮上而不是在紅色戰場上，來決定誰是強者。」

烏克蘭總統辦公室告訴CNN，他們被告知，FIFA認為這個訊息過於政治化；他們並表示16日就已經向FIFA瑞士總部發送一份演說內容副本。

聲明指出：「總統的訴求一點也不政治化，沒有為這場體育賽事增添政治色彩，也就是說沒有主觀評價、政治訊號，更沒有指責。FIFA仍有時間更正他們的錯誤。」

「FIFA不該害怕在代表和平的全球足球盛事上聽到和平的聲音。」

烏克蘭總統辦公室還表示，如果FIFA不播放影片，那麼他們會獨立發送影片。烏克蘭總統辦公室說，FIFA決定擋下這支影片表明「FIFA已經失去對足球運動的寶貴理解，足球是一種團結人民的運動，而不是支持現有的分歧」。

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