北韓聲稱昨射火箭是為「測試軍事偵察衛星」 預定明年4月送入軌道

根據北韓官媒19日報導，北韓已在其火箭發射設施進行將一顆軍事偵察衛星送入軌道的「重要最後階段試驗」，並計劃在明年4月之前完成該項目的準備工作。

朝中社（KCNA）報導，這項測試於18日在西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）進行，主要目的是「評估衛星攝影和數據傳輸系統以及地面控制系統的能力」。國家宇宙開發局（National Aerospace Development Administration）一位不願透露姓名的發言人在朝中社發表的聲明中透露「北韓發射一架載有試驗衛星的飛行器、飛行高度為500公里」。

該官員還提到「北韓將在2023年4月之前完成第一顆軍事偵察衛星的準備工作」，並補充說「測試結果將立即報告給執政黨」。目前尚不清楚領導人金正恩是否親自監督這是試驗。外界專家表示北韓所謂的衛星發射被廣泛視為對彈道飛彈技術的秘密測試。