全球以亞洲國家最不想出門旅行！35%日本人說興趣缺缺

儘管各國重開邊境、疫後被壓抑的旅遊需求爆發，但財經網站CNBC報導，各國意願高低大不相同，全球決策情報業者Morning Consult訪調15個國家16,000名成年人發現，亞洲國家民眾「再也不想去旅行」的比率最高。

南韓有15%、中國大陸有14%的受訪者表達再也不去旅行，北美地區相距不遠，14%的美國人和11%的墨西哥人也這樣說。但比率都不及日本人，35%的日本受訪者說沒打算再出門旅行。

這份在8月公布的「旅行和旅館狀況」（The State of Travel & Hospitality）報告，詢問的是「任何休閒旅遊」計畫，沒有區分國內外。

Morning Consult分析師Lindsey Roeschke說，受訪者今年在4月和7月兩度受訪，其他日本受訪者出門旅行的意願升高，包括未來3個月會旅行的人增加7個百分點，未來12個月會旅行的增加4個百分點，但兩次訪調「不再去旅行的人數，日本都沒變」。

就算有意願的比率增加，日本在北亞地區仍然落後，僅45%的日本人說未來一年想去旅行，遠低於大陸的65%和南韓的66%。

相較下，77%的德國說他們計劃未來12個月會出門旅行。

研究旅客行為的東京大學教授Hideki Furuya說，有個原因是日本文化「偏向規避風險」。他補充表示，如果染疫風險高，同儕壓力也會讓旅行者不離家太遠。