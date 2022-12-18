肖爾茨：堅持「一個中國」框架 反對武力攻台

（德國之聲中文網）與俄烏戰爭相關的問題佔據了《南德意志報》對肖爾茨采訪的主要版面，而這位德國總理在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後數日宣布的“時代轉折點”，也成為紅黃綠聯合政府上任以來的重要政策調整舉措。

2022年已經接近尾聲，在評估2023年烏克蘭局勢走向時，肖爾茨認為，鑑於俄羅斯目前在烏克蘭戰場上失利，所以戰爭進一步升級的危險性很大。對於核戰爭風險，肖爾茨提到自己在11月初訪問北京時和隨後的20國集團峰會上，習近平都一再強調了反對核戰爭的立場。

不過肖爾茨承認，這一切努力都未能阻止普京繼續對烏克蘭的能源基礎設施進行殘暴的進攻。他表示自己在與普京通電話時也明確表示，俄羅斯必須結束戰爭，將軍隊從烏克蘭撤出，並且創造互相和解的可能性。

通過多樣化降低依賴

烏克蘭戰爭的爆發，以及隨之而來的歐洲能源危機，使得德國政界和經濟界越來越多的聲音呼籲降低對某一個國家的依賴性，不管是俄羅斯還是中國。《南德意志報》記者也提到了降低德國經濟對話依賴性的問題。

肖爾茨首先強調，自己並不支持在國際上脫鉤的想法。“去全球化和自願將貿易伙伴限制在一些少數國家之內都不是世界未來發展的良方。盡管全球化也飽受批評，但它確實給全世界數十億人口帶來了更多的富裕和更好的生活前景。錯誤在於企業和國家對個別國家過度依賴。而對此的答案必須是：通過多樣化來降低依賴。”

至於具體在哪些方面降低依賴性，肖爾茨舉了供應鏈、出口市場和原材料作為例子。“對於企業來說，這意味著他們無法再以非常低廉的價格供應一些產品。此外我們還需要建立一個積極的原材料供應戰略。”這位德國總理強調，很多轉變無法一蹴而就，但是他和一些德國企業總裁談話之後得到的印象是，這些公司早已經開始做這件事了。

背景閱讀：機密文件曝光 揭示德國未來對華戰略

“堅決反對向台灣發動武力進攻”

《南德意志報》記者提出，有專家認為中國可能在2026年就會武力進攻台灣，而萬一類似預測成為現實，德國是否已經為如何應對做好了准備？

肖爾茨對此表示，包括美國和德國在內的很多國家在台灣問題上的政策都是“非常清晰的”。“我們都會在‘一個中國’的框架內行動。但與此同時我們也一致反對向台灣發動武力進攻。這一點我在和中國國家主席談話的時候，也已經做出了明確的表述。”

除了俄烏戰爭、對華政策和台灣問題之外，肖爾茨在此次訪談中還回答了有關擴大德國天然氣儲備、減輕民眾經濟負擔，以及美歐貿易關系等其它領域的問題。

（德國聯邦政府網站、南德意志報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】