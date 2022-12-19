南韓口罩令 春節前解禁
南韓本周將公布是否調整最後一項新冠防疫措施的室內口罩令，南韓媒體報導，目前當局高度可能最快明年1月中旬起，分兩階段解除室內配戴口罩的規定，並且在農曆春節前全面解除，讓南韓民眾迎接三年來第一個不用強制戴口罩的假期。
韓國時報報導，保健福祉部將根據與醫療專家的討論結果，預定23日公布鬆綁口罩令的方式與時機。
參與討論的一些顧問說，高度可能最快從明年1月中旬起，分兩階段實施。第一階段是除了醫院、醫療照護場所、藥局及大眾運輸工具的場合之外，其他場所「必須戴口罩」的規定將調整為「建議」，第二階段則全面解除。
韓聯社引述一名專家指出：「在我們度過冬季新冠疫情復發的高峰後，我們正在討論從1月中旬開始鬆綁口罩令，最終決定將根據（新冠疫情的相關）指標。」韓國中央防疫對策本部最近已經宣布鬆綁室內口罩令的決策準則，包括美日染疫人數、傳染率、急診的醫療量能、重症人數、以及年長人口的新冠疫苗加強劑覆蓋率等。
未成年者居多的學校、幼稚園都屬第一階段放寬範圍，高齡族群經常出入的超市賣場則還在討論。
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