聽新聞
test
0:00 / 0:00
北韓又射飛彈！今年已試射逾60枚彈道飛彈 打破單年發射紀錄
韓聯社報導，南韓合同參謀本部18日表示，北韓又向東海發射2枚不明彈道飛彈。南韓軍方在當地時間18日上午11點13分到12點05分之間，偵測到北韓從東倉里（Tongchang-ri）地區發射2枚彈道飛彈，但未進一步說明。
北韓上月才試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。北韓今年已發射逾60枚彈道飛彈，打破單年發射飛彈紀錄，使朝鮮半島緊張情勢升高。
北韓領導人金正恩幾天前親自監督軍方測試一款「高推力固體燃料發動機」（high-thrust solid-fuel motor），專家說，這種發動機可使飛彈的移動性更高、更快發射。北韓的目標是要研發新型戰略武器，並加速核武和飛彈發展計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言