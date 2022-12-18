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北韓又射飛彈！今年已試射逾60枚彈道飛彈 打破單年發射紀錄

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北韓又射飛彈！今年已試射逾60枚彈道飛彈 打破單年發射紀錄

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
北韓11月18日試射一枚射程可達美國本土的「火星-17型」洲際彈道飛彈。美聯社
北韓11月18日試射一枚射程可達美國本土的「火星-17型」洲際彈道飛彈。美聯社

韓聯社報導，南韓合同參謀本部18日表示，北韓又向東海發射2枚不明彈道飛彈。南韓軍方在當地時間18日上午11點13分到12點05分之間，偵測到北韓從東倉里（Tongchang-ri）地區發射2枚彈道飛彈，但未進一步說明。

北韓上月才試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。北韓今年已發射逾60枚彈道飛彈，打破單年發射飛彈紀錄，使朝鮮半島緊張情勢升高。

北韓領導人金正恩幾天前親自監督軍方測試一款「高推力固體燃料發動機」（high-thrust solid-fuel motor），專家說，這種發動機可使飛彈的移動性更高、更快發射。北韓的目標是要研發新型戰略武器，並加速核武和飛彈發展計畫。

彈道飛彈 北韓 金正恩

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