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寒流來襲東亞急凍！明首爾體感溫度僅零下21度 香港掉到4度

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
寒流來襲影響東亞各國。歐新社
寒流來襲影響東亞各國。歐新社

寒流來襲，影響東亞各國，根據南韓氣象廳預測，南韓首爾今日最低氣溫和最高氣溫將降至零下攝氏8度和零下攝氏3度，且愈晚愈冷。另外，香港天文台也警告，強烈東北季風預計今晚抵達沿海地區，部分地區氣溫將降至攝氏4度。

韓聯社報導，南韓17日夜間起，隨著冷空氣再次南下，18日晨間最低氣溫將降至零下攝氏4度至零下攝氏18度，白天最高氣溫為零下攝氏2度和零下攝氏7度。首爾最低氣溫和最高氣溫將分別降至零下攝氏6度和零下攝氏14度，上午體感氣溫將降至零下攝氏21度，下午也將達到零下攝氏14度。

香港部分，天文台表示，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股強烈冬季季風會在今晚抵達沿岸地區，並於昨天下午4時20分發出寒流警告，今晚市區氣溫將降至攝氏10度左右，新界和高地氣溫會再低幾度。

根據預測，香港17日和18日市區氣溫將降至攝氏8度至9度。位在新界北區的打鼓嶺則有望下探至攝氏4度，而上水和石崗等地區氣溫可能會降至5度。天文台提醒市民注意保暖，並應保持室內空氣流通。

香港 南韓 首爾 寒流

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