盧沙野談白紙運動：「也是顏色革命」

（德國之聲中文網）中國駐法大使盧沙野稱，近期在中國發生的白紙運動「即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把游行推向政治化」。他同時表示，「雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。」盧沙野是12月7日應邀出席法國記者協會晚餐交流會時作出上述表態。

中國駐法大使館12月14日在官網上發表盧沙野與法國外交記者協會交流的文字稿。這是中國各地爆發示威活動後，官員首次對此作出公開評論。

盧沙野在餐會上談及中國疫情防控時，將中國民眾的不滿情緒歸咎於地方政府。他指出，地方政府在中央出台優化防控措施的「二十條」後「未完全理解中央政府的意圖」，看到感染數字攀升後手足無措，又回到老辦法控制疫情。「這是導致街頭游行的真正原因。」

他還強調，中國老百姓有表達不滿和抱怨的權力，政府可以通過這些游行了解到老百姓的願望和訴求。「但這一次，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄。」

盧沙野稱：「我們可以從中清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顏色革命的味道。」

盧沙野肯定地指出，人們舉著白紙游行，是因為被境外反華勢力收買。「否則一場普普通通的游行不可能有如此嚴重的意味。」他還指責法國媒體進行了「誇大報道」，形容這是1989年以來規模最大的游行。「事實上這與1989年的政治風波毫無關系，是有人故意把兩者聯系起來，你們可以看到他們的企圖。」

盧沙野表示，人民一旦有期待和訴求，中國政府很快會作出回應，中國國家衛健委提出10條優化措施受到老百姓的普遍歡迎，游行活動也隨之消失。「近期的游行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把游行推向政治化。」

他也強調，任何國家都不是完美的，任何政府都有缺點。「對我們而言，我們要做的就是改正缺點。而外部勢力則是要毀掉中國，推翻中國共產黨。兩者有本質區別。」

他認為最開始老百姓發起游行是為了表達對地方政府未能確落實中央出台措施的不滿，但很快游行就被「外部勢力」利用。在被追問「外部勢力」所指的具體是誰時，盧沙野不願正面回答，只表示「有國家也有組織」。他認為中國的「反對派」並沒有那麼強大，尤其是在國外。

人權組織呼籲釋放示威者

在嚴格的新冠清零政策下，中國各地自11月中旬開始頻發示威抗議。11月24日，烏魯木齊一棟居民樓火災導致10人死亡，被認為是防疫隔離措施阻礙救援。這場火災點燃新疆民眾怒火，並通過社交媒體蔓延至全國。在各地的抗議活動中，許多人高舉白紙，抗議中國政府打壓言論自由。11月26日，上海烏魯木齊中路聚集大批民眾悼念火災死者，11月26日，上海烏魯木齊中路聚集大批民眾悼念火災死者，當日凌晨逾百名示威者在現場高喊"共產黨下台丶習近平下台"等激烈口號。

「白紙運動」是89學運後30多年來中國罕見的現象，受到國際關注以及海外華人的聲援。中國政府迅速對示威活動進行打壓，並陸續逮捕多名示威者。

據美聯社周三報道，廣州警方已經至少將四名參與11月底抗議的民眾拘留超過一周，其中包括25歲的楊紫荊。楊紫荊的母親高秀勝對美聯社表示，女兒12月4日被以尋釁滋事罪拘留，盡管她找了律師，但警方以防疫安全為由拒絕讓律師與楊紫荊見面。高秀勝表示：「我說我想拿件外套給我的孩子。廣州的氣溫下降了。他們不讓我送去。」她擔心楊紫荊不是被拘留在警察局，而是審前拘留中心。

另據網絡消息，白紙革命第一人、南京傳媒學院女學生李康夢11月30日被警方抓捕之後，至今仍然失聯。中國維權網站民生觀察上周指出，不少推動、參與白紙運動的青年下落不明。除了李康夢外，還有多名「白紙青年」被非法監禁。

12月7日，國際特赦組織、人權觀察、無國界記者等49個人權團體聯署發表聲明，呼籲中國停止打壓和平示威人士，並指示威是民眾對威權長期以高壓手段管制的必然反彈。聲明要求中國政府尊重民眾和平抗議及集會的基本權力，立即釋放所有遭到不當拘押的反封控示威人士，停止對有關信息進行網絡審查，並公布因近日和平抗議而被扣押人員數目及其被指控罪名。

（綜合報道）

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