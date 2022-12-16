快訊

解析俄烏戰爭2可能 「普亭大腦」杜金：將以俄國獲勝或世界毀滅結束

少子化房價就會下跌？學者直言「沒那麼簡單」：兩大因素才是重點

推特停權數名記者帳號可能遭罰 歐盟警告「我們有底線」

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之聲的記者帳號停權。此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。（路透）
推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之聲的記者帳號停權。此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。（路透）

推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之聲的記者帳號停權，事後也未詳細解釋。推特此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。

德國警告這將嚴重影響媒體自由，一位資深歐盟官員透過推特發文表示，推特若違反歐盟法規，可能將面臨制裁。

德國外交部長16日在推特上表示：「媒體自由不是可以隨意開開關關的東西。如今這些記者再也沒辦法追蹤我們，無法留言或發表評論。我們並不樂見。」並在文末標記推特（@Twitter）。

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）表示「隨機停權」記者的帳號「令人擔憂」，並指出推特可能會因此遭罰。喬霍瓦在推特發文，提醒馬斯克「歐盟數位服務條款明確要求對媒體自由與基本權利的尊重」，並表示「歐洲媒體自由法」中也有明確的規定。

她補充表示歐盟有底線，也有制裁，「不久後就會出現。」

推特15日晚間將數名記者的帳號停權，這些記者近期都曾報導關於推特或是馬斯克的新聞。被停權記者包括CNN記者蘇利文（Donie O’Sullivan）、紐約時報記者麥克（Ryan Mac）與華盛頓郵報記者哈維（Drew Harwell）等。

除了被停權，這些記者過去的推文也都消失了。推特沒有向這些記者解釋為什麼這麼做。不過馬斯克在15日晚間透過推特指控一些記者持續對外公佈他的私人消息，包括他的即時位置等。馬斯克形容這「基本上是暗殺座標」，但並未提出證據。

馬斯克13日晚間在洛杉磯時曾遭跟蹤，14日便下令永久停權@ElonJet帳號。該帳號會透過公開資料自動追蹤馬斯克專機的即時動向。這也導致推特更新他們的政策：「未經當事人同意，任何用戶都不得分享其他人的即時動向。」

馬斯克15日在推特上發文：「未經當事人同意洩露他人個資（doxxing，肉搜）的規定適用於記者與所有人。」並在稍晚補充道：「要整天評論我可以，但洩露我的即時動向並讓我的家人陷入險境就不行。」

馬斯克 歐盟 華盛頓郵報

延伸閱讀

特斯拉股價慘跌 銷量還被比亞迪超車！上海廠面臨大挑戰 謝金河：投資人成輸家

言論自由呢？推特停權紐時、華郵等數名記者帳戶「都曾報導馬斯克」

馬斯克最近三天賣出至少價值35.8億美元的特斯拉股票

受特斯拉股價大跌拖累 馬斯克將世界首富地位拱手讓出

相關新聞

諾貝爾級醜聞！經濟學獎得主被控性騷擾 學生收淫穢簡訊還被強吻

今年諾貝爾經濟學獎得主公布後，恐怕沒有誰比大陸西南財經大學更尷尬了。因為得主之一的美國聖路易華盛頓大學教授迪布維格（Ph...

推特停權數名記者帳號可能遭罰 歐盟警告「我們有底線」

推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之聲的記者帳號停權，事後也未詳細解釋。推特...

開歐洲先例 西班牙國會一讀通過給有薪生理假

西班牙國會下議院今天表決通過法案，讓經痛的女性受僱勞工可以請休有薪生理假，成為第一個朝向相關立法邁進的歐洲國家

安保政策大轉變 日本建軍大計重點一次看

在區域緊張和俄羅斯侵略烏克蘭引發戰爭恐懼之際，日本今天表示，將開展過去難以想像的3200億美元建軍大計，使其具備以飛彈打...

日內閣會議通過防衛3文件 岸田強調國防外交互為表裡

日本臨時內閣會議16日通過「國家安保戰略」等組成的「防衛3文件」，象徵自第2次世界大戰結束以來，日本國防政策的重大轉變。...

日相說明「安保3文書」 點名中國為「前所未有的最大戰略挑戰」

日本首相岸田文雄16日晚間舉行記者會說明「安保3文書」，並點名中國是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，強調日本防衛隊要加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。