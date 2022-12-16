「我們已走過很長的路」 譚德塞盼明年結束新冠肺炎緊急狀態

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說，世衛組織緊急事件委員會將在1月召開會議，討論何時才能達到宣布結束緊急狀態的標準。他強調，即便做出了這樣的宣布，新冠病毒本身也不會消失，而是會繼續存在，「所有國家都必須學會與管控其他呼吸道疾病一樣地管控新冠病毒。」譚德塞提到，目前許多國家正面臨流感病毒以及呼吸道合胞病毒(RSV)的流行。

需要指出的是，世衛組織並不能宣布「新冠疫情大流行」結束，因為該組織的術語中並不包括「大流行」(Pandemic)。目前針對新冠病毒的全球公共衛生緊急狀態是在2020年下半年宣布的，其目的在於警醒各國政府，敦促其採取防控措施並開展合作。具體的措施則依然由各國政府自行決策制訂。同樣地，世衛組織何時結束緊急狀態，並不直接影響各國的防疫措施。

世衛組織總幹事譚德塞在講話中還指出，一年前Omicron變種剛被確認發現時，新冠病毒每周會在全球範圍內造成5萬人喪生，而現在則降低到了每星期不到1萬人。「但這依然有1萬人。而且所有國家仍然有許多事情可以做從而拯救生命。不管怎樣，我們已經走過了很長的路。」

中國會有多少人死於新冠？

不過，新冠疫情死亡病例數的變化趨勢，在接下來一段時間內會有很強的不確定性。由於中國12月初急劇轉變了防疫政策，全國疫情正在迅速升溫。雖然中國國家衛健委數字顯示，全國12月15日共報告新增病例2157起，但是各地近期顯著降低了核酸檢測力度，導致大量感染者無法被納入官方統計數據中。而且，衛健委12月14日已經宣布不再統計無症狀感染者數據----以往的疫情通報中，無症狀感染者在總感染人數中佔據了絕大多數。

官方疫情數字保持平穩的同時，許多大城市的醫院卻傳出了呼吸道疾病就診人數暴增的消息。北京市衛健委就披露，截至12月11日，全市的發熱門診患者達2.2萬人次，比一周前高出16倍，120急救電話的呼入量急劇增加，在9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的6倍。

根據中國疾病預防控制中心原副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健12月6日在清華大學的一次演講，依照數學模型測算，放寬防疫管控後的第一波疫情高峰，「人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終我們可能80%-90%的人都會經歷感染。」

60%的中國人口即意味著超過8億人。而目前全球的感染人數為6.48億人。而且，和西方發達國家相比，中國的人均醫療資源明顯偏低，老年人群中的新冠疫苗接種率也是重大短板。根據中國國家衛健委的數據，11月底全國60歲以上老年人完成兩針接種的比例為86%，加強針接種率約為68%。但是80歲以上老年人兩針接種率僅為66%，加強針接種率更是只有40%，在東亞各國中墊底。作為對比，德國60歲以上老年人加強針接種率已經超過85%。

不少醫學研究者已經對全面放開防疫措施，將會導致多少人死於新冠進行了分析。就在今年11月，廣西疾控中心主任醫師卓家同在《上海預防醫學》雜誌上發表論文指出，如果參照香港今年的疫情發展，中國內地在放開防疫規定的情況下，感染新冠病毒的人數將會激增至超過2.33億，可能有200萬人死於新冠。

不過，中國政府最近幾天並未通報過任何新冠死亡病例。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】