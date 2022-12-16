美核融合技術突破 研究人員：難度有如登陸月球

美國核融合研究取得重大突破，負責研究的勞倫斯利佛摩國家實驗室研究人員接受中央社記者訪問表示，花了60年成功實現「能量淨增益」目標，時間比預期要長，這項任務的困難程度有如「人類登陸月球」。

勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence LivermoreNational Laboratory，LLNL）位於加州舊金山灣區，所有部門人數加起來共有約8000人。「慣性局限融合」（Inertial Confinement Fusion，ICF）物理研究人員韋柏（Chris Weber）受訪說，能夠站在巨人肩膀上達成這項里程碑，整個團隊現在情緒都還很興奮和激動。

韋柏描述團隊任務是把192道雷射光束，匯聚到如螞蟻一般大小的氫電漿球上加熱，出現近似太陽發熱般的核融合反應，釋放出巨大能量。他說，這項實驗過去10年不斷重複執行，上週終於讓釋出能量大於雷射產生的能量超過約50%。另外，這次製造出的能量也是10年前的1000倍。

韋柏表示，這是一項「巨大的挑戰」，達成這種效果的困難程度，如果以1-10級衡量，他認為是第10級，已可比擬登陸月球和基因編輯。

韋柏也指出，研究團隊在實驗過程發現這個目標遠比想像更為艱鉅，因為任何微小的細菌都可能毀掉一次實驗，但過去10年間，設備和科技都進步許多，人類也變聰明了。

核融合效果可透過不同方式產生，自1962年開始，勞倫斯利佛摩國家實驗室的科學家開始研究雷射如何被應用在核融合技術，持續發展「慣性局限融合」至今已60年。

參與視訊訪談的實驗室公共事務員柯寧（PatriciaKoning）說，如今的開花結果，背後是60年來研究人員的貢獻和心力，這項成就也對人類的未來產生廣泛影響。

由於核融合技術可提供無限乾淨能源，美國這項技術突破之後，全球都在關注核融合何時可用來發電，韋柏說技術發展要視資源投入程度的多寡，包括引進新設備儀器和不斷測試，全力將目標放在下一個10年。

美國政府和私部門已加速投資核融合技術研究，勞倫斯利佛摩國家實驗室會將這次實驗的過程和成果發表成刊物，韋柏也希望之後能有機會在國際會議場合遇到台灣科學家，進一步交換經驗和討論核融合的研究和發展。