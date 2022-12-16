影／中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

中印兩國上周爆發邊境衝突，再度引發各界高度關注，美國CNN在15日更披露一段未曾在主流媒體曝光、發生於去年的影片，畫面顯示兩國軍人持棍棒凶狠互毆，現場還有人高喊「打他們的頭，打跑他們！」

CNN報導指出，一位了解中印邊境衝突情況的現役印度軍官說，影片是在去年9月28日在印度阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）的中印邊境實際控制線（LAC）拍攝。

目前尚不清楚是哪一方拍攝或發布這段影片，但這段影片自13日起在印度社群媒體瘋傳，CNN則稱目前無法對這段影片進行核實。

影片畫面中可見，雙方雖被鐵絲網隔開，但印度軍人手持木棍和金屬管的臨時武器攻擊解放軍，同時還能看到印度士兵丟擲磚頭或石塊。解放軍似乎也拿著長棍或警棍，但後來節節後退，最後翻過矮牆撤離。印軍這方則響起歡呼聲。

另據推特上一則配有英文字幕影片，印度軍人這方不斷喊叫「打他們的頭，把他們打跑！」、「打這些混蛋！」