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英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」 皇室可能在數日後宣布死訊

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）
泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）14日傍晚在呵叻府訓練犬隻時突然心臟病發，失去意識，後送往曼谷的朱拉隆功醫院治療。英國記者馬歇爾（Andrew Macgregor Marshall）16日在推特發文，長公主已遭醫生宣判腦死，根據知情人士，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。

泰國長公主是國王瓦吉拉隆功的長女。

根據馬歇爾16日推文，王儲提幫功王子（Dipangkorn）已被從德國緊急召回，原本在日本旅行的朱拉蓬公主（Chulabhorn）也將飛回泰國，泰國皇室可能會在兩人歸國後發布正式死訊。

馬歇爾15日推文表示，長公主在朱拉隆功醫院透過葉克膜維持生命，醫生已於15日宣布長公主腦死且沒有康復可能。

泰國 皇室

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