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俄太空船冷卻劑洩漏 疑細微隕石所破壞

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導

俄羅斯高層航太官員今天表示，停靠在國際太空站的俄羅斯「聯合號太空船MS-22」昨晚發生持續至少3小時冷卻劑外洩，很可能是因細微的太空星體撞擊所造成。

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，冷卻劑外洩並未影響到任何太空人的安全，但在莫斯科一端可強制控制任務的人員仍取消兩名太空人的出艙計畫。NASA網站現場直播顯示液態冷卻劑向外噴入太空。

俄羅斯聯邦太空總署載人太空飛行任務負責人克里卡約夫（Sergei Krikalev）在社群媒體Telegram貼出的聲明說：「聯合號MS-22洩漏的原因，可能是微流星體撞到太空船的散熱器。」

大多像沙粒般小的微流星體或太空岩石，在太空環境中很常見，它們以隨機方向穿越太陽系，通常對於有先進屏障保護的國際空間站或其他太空器具會僅造成些微甚至沒有實質性的損害 。

NASA表示，冷卻劑外洩原因正由俄方調查。當時調節太空艙內溫度的冷卻劑從聯合號MS-22外部散熱器冷卻迴路中噴出。

NASA表示，聯合號MS-22的溫度「仍保持在可接受的範圍內」但NASA和俄羅斯太空總署都沒有解釋聯合號的溫度範圍、多少溫度才算達到極限、冷卻劑到底洩漏多少或洩漏中止時間。

太空人 俄羅斯 NASA

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