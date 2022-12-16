恐有51人遭活埋！馬來西亞露營區驚傳土石流 已有2死3傷

馬來西亞官員指出16日稍早該國一處露營區發生土石流，造成至少2人死亡、超過50人失蹤，搜救人員正在現場搜尋倖存者。

CNN報導，這起災難發生在峇冬加里（Batang Kali）、距離以度假勝地和自然美景而聞名的「雲頂高原」（Genting Highlands）相當近。馬來西亞雪蘭莪州消防和救援部門在聲明中指出「位於首都吉隆坡郊區的雪蘭莪州發生土石流，時間點大約是當地凌晨3點左右，地點位於一處提供露營場地的有機農場」。

該部門表示共有79人在土石流中受困，目前有23人安全無恙，但已尋獲2具遺體、3人受傷，還有51人下落不明、當局認為可能被掩埋在土石下方。消防單位負責人哈米斯（Norazam Khamis）指出「這場土石流從營地上方30公尺處沖下，覆蓋面積達約1英畝（約4046平方公尺）。

雪蘭莪州是馬來西亞最富裕的州屬，先前也曾發生過土石流，目前該地區正處於雨季。