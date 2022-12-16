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烏克蘭高官贈禮竟會爆炸？波蘭警察局長受波及、住院治療

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
波蘭內政部15日表示警察局長希姆奇克在收到一名烏克蘭高級官員贈送的禮物後竟「發生爆炸」，希姆奇克受到輕傷後立即被送往醫院。截自推特
波蘭內政部15日表示警察局長希姆奇克在收到一名烏克蘭高級官員贈送的禮物後竟「發生爆炸」，希姆奇克受到輕傷後立即被送往醫院。截自推特

波蘭內政部15日表示警察局長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）在收到一名烏克蘭高級官員贈送的禮物後竟「發生爆炸」，希姆奇克受到輕傷後立即被送往醫院。

衛報報導，波蘭內政部的聲明中提到「昨日上午7點50分，警察局長辦公室旁邊的一個房間發生爆炸，警察局長本月11日至12日因公對烏克蘭進行訪問期間收到的一份禮物爆炸」。

內政部表示，希姆奇克在訪問期間會見烏克蘭警察和國家緊急服務部門的負責人，至於這份禮物是烏克蘭服務部門負責人之一所贈送的。

據悉，希姆奇克的傷勢較輕，目前仍在醫院接受觀察，國家警察總部的另一名文職僱員也受了輕傷，但不需要住院治療。波蘭內政部表示「波蘭方面已要求烏克蘭作出解釋」。

警察 烏克蘭 波蘭

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