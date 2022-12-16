烏克蘭高官贈禮竟會爆炸？波蘭警察局長受波及、住院治療
波蘭內政部15日表示警察局長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）在收到一名烏克蘭高級官員贈送的禮物後竟「發生爆炸」，希姆奇克受到輕傷後立即被送往醫院。
衛報報導，波蘭內政部的聲明中提到「昨日上午7點50分，警察局長辦公室旁邊的一個房間發生爆炸，警察局長本月11日至12日因公對烏克蘭進行訪問期間收到的一份禮物爆炸」。
內政部表示，希姆奇克在訪問期間會見烏克蘭警察和國家緊急服務部門的負責人，至於這份禮物是烏克蘭服務部門負責人之一所贈送的。
據悉，希姆奇克的傷勢較輕，目前仍在醫院接受觀察，國家警察總部的另一名文職僱員也受了輕傷，但不需要住院治療。波蘭內政部表示「波蘭方面已要求烏克蘭作出解釋」。
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