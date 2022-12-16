聽新聞
test
0:00 / 0:00
開發新型戰略武器！韓聯社：北韓在西海衛星發射場成功試驗
北韓官媒16日指出軍方成功進行一項試驗，以驗證「高推進力固體燃料發動機」（High-thrust solid-fuel motor）在開發另一種「新型戰略武器系統」時的適性。
韓聯社報導，朝鮮中央通訊社（KCNA）在一份英文報導中提到「國防科學院（Academy of Defence Science）旗下的重要設施15日上午在西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）成功進行國內首創的高推進力固體燃料發動機靜態點火試驗」。
據悉，北韓領導人金正恩親自督導此次試驗，並表示「期待在最短時間內製造出另一種新型戰略武器」。朝中社表示此次測試目的是「驗證基於推力控制技術的高推進力固體燃料發動機的所有技術特性」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言