開發新型戰略武器！韓聯社：北韓在西海衛星發射場成功試驗

北韓官媒16日指出軍方成功進行一項試驗，以驗證「高推進力固體燃料發動機」（High-thrust solid-fuel motor）在開發另一種「新型戰略武器系統」時的適性。

韓聯社報導，朝鮮中央通訊社（KCNA）在一份英文報導中提到「國防科學院（Academy of Defence Science）旗下的重要設施15日上午在西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）成功進行國內首創的高推進力固體燃料發動機靜態點火試驗」。

據悉，北韓領導人金正恩親自督導此次試驗，並表示「期待在最短時間內製造出另一種新型戰略武器」。朝中社表示此次測試目的是「驗證基於推力控制技術的高推進力固體燃料發動機的所有技術特性」。