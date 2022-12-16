維權律師萬言書 揭「709案」內幕

（德國之聲中文網）2015年“709事件”的核心人物、維權律師周世鋒本月初發布逾萬字長文，詳述案件原委及自己的獄中經歷。這是他在今年9月出獄後，首度公開發聲。

周世鋒在文中敘述自己在拘押初期被刑訊逼供，受到“暴力威脅加體罰，是實質的酷刑”。包括被剝奪睡眠。獄中的“身體和精神折磨”還包括，“安排殺人、電信詐騙、制造毒品等犯人對我進行人身24小時包夾”；“多年不允許我和其他任何犯人說話，甚至長達三年裡不讓我用筆寫字”。

周世鋒稱自己在監獄6年多，一共打了兩次電話給家人。他還指控司法和公安制造偽證，包括筆錄和微博貼文，不允許自主選擇律師，並剝奪他在法庭的最後陳述權、上訴權。

德國總理到訪 人權律師被控制

周世鋒原是北京鋒銳律師事務所主任，曾代理過法輪功成員、三鹿奶粉受害者等維權案件。2014年德國《時代周報》駐京記者助理張淼因協助報道香港雨傘運動被捕後，周世鋒是其代理律師。2015年7月，當局對張淼“涉嫌尋釁滋事”案做出不予起訴的決定。在張淼被釋放的7月9日，周世鋒被抓捕，2016年8月，被以顛覆國家政權罪判刑七年，今年9月24日刑滿出獄。

目前生活在德國的張淼對德國之聲表示，周世鋒出獄後，仍受到警方的監控，公安給他開列了不允許見面的“敏感人士”名單，包括他原律所的助理、律師王全璋等人。

德國總理肖爾茨今年11月訪華期間，原本希望會晤包括維權律師在內的中國公民社會代表。盡管因中國的防疫限制，肖爾茨的行程被壓縮到11小時，已無可能安排會晤。但張淼透露，在肖爾茨抵京前，國保還是連續兩天來到周世鋒家，看管他不允許出門。

呼籲平反冤案

2015年7月周世鋒被捕的同時，全國各地數十名維權律師及人權活動家被失蹤、傳喚，鋒銳律師事務所多名律師被抓，前後總共涉及數百人，是為震驚中外的“709維權律師大抓捕事件”。

周世鋒文中稱，“709事件”是一樁“冤案”，是“傅政華、孫力軍政治團伙代表的黑暗邪惡勢力”對維權人士的野蠻迫害，也是對鋒銳律師所維護公民權益、舉報司法不公工作的報復。

周世鋒的北大同窗傅政華（前司法部長）和孫力軍（前公安部副部長）兩人因受賄，已分別被判處死緩，但周世鋒認為，他們的余毒流黨仍掌握著司法權或把持公檢法。他表示已向20多個機關、包括檢察院發出了控告信，要求為“709案”平反。

肖爾茨訪華兩周後，德國使館一位外交官曾到周世鋒家看望他。張淼說，美國、英國、日本等國大使館和聯合國機構也曾計劃近期探望周世鋒，但因北京新冠疫情驟起而不得不推遲。

張淼表示，從這些舉動以及例如德國政界的呼籲、活動團體的聲援來看，中國維權律師這個群體仍在西方公民社會受到關注，盡管中國有更多的侵犯人權劣跡一再成為此間媒體報道的新焦點。

另一位在709事件期間被捕，並入獄4年的維權律師余文生早些時候對德國之聲表示，他獲釋後意識到維權律師群體的處境與4年前相比已非常不同，“現在沒什麼律師敢代理敏感案件。即便代理了，他們也會默不做聲。稍微敢對外發聲或代理敏感案件的律師，基本上不是在監獄中，就是被吊銷執照，無法正常執業。現在已形成一種寒蟬效應，讓很多律師不敢從事人權方面業務。”

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