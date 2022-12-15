德國聯邦議院批准購買F-35戰鬥機

（德國之聲中文網）德國聯邦議院周三（12月14日）批准了一系列國防采購項目，其中包括購買美國軍工企業洛克希德-馬丁公司生產的F-35戰鬥機。德國從今年開始投入巨額資金增強軍事力量。

德國已在3月中旬宣布計劃用35架能夠攜帶核武器的F-35A"閃電II"戰鬥機取代老化的"旋風"轟炸機。這是一系列總價值近130億歐元的項目之一，目前已獲得聯邦議會預算委員會的批准。

德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）說，F-35戰鬥機的飛行員培訓將於2026年開始，第一批飛機應於2027年抵達德國。

德國軍方沒有自己的核武器，但作為冷戰期間開發的核威懾系統的一部分，一些能夠攜帶美國核武器的轟炸機留在了德國。

美國駐柏林大使館表示，周三簽署的購買協議要求在2026年至2029年之間交付F-35戰鬥機。它在一份聲明中說，"美德防務關系從未如此強大，是北約跨大西洋伙伴關系的一個重要支柱"。

德國聯邦議會的預算委員會在周三批准了八個項目，所有項目的預算均超過2500萬歐元，其中還包括購買新的突擊步槍和無線電系統以及對"獵豹"裝甲運兵車進行升級。

大部分資金來自總理肖爾茨在俄羅斯2月入侵烏克蘭後幾天宣布的1000億歐元的軍隊改造費用，聯邦議會於6月批准了這項預算。

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）駁斥了關於政府在推動國防開支方面進展太慢的說法。她說，官員們行動迅速，但"這種項目必須經過仔細的談判--這是納稅人的錢"。

官員們承認，德國軍隊即聯邦國防軍多年來一直受到忽視，尤其是裝備老化、功能低下的問題。總理肖爾茨所在的中左翼社民黨和前總理默克爾所在的中右翼基民盟/基社盟為此相互指責。

（美聯社）

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