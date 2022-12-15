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解放軍若侵台 美印太司令分析：中方恐遭受比俄侵烏多500倍的毀滅後果
現任美國印太司令部司令阿奎利諾上將（John Aquilino）日前表示，解放軍如果侵台，中方可能將付出比俄國侵略烏克蘭嚴重500倍的毀滅性後果。
阿奎利諾說，中國內部有自己的問題，那些內部問題將使他們對做出是否發動戰爭的決定更加複雜，但只要發生戰爭，必定會導致流血和財富的代價。他說，看看美國對俄羅斯的經濟制裁對其經濟造成的影響，再看看中國與全球經濟的緊密關係，「我們可能會見到多500倍的毀滅性效果」。
「美國之音」報導，本月3日，在年度「雷根國防論壇」(Reagan National Defense Forum)中，主持人、路透國家安全與外交政策記者阿里(Idrees Ali)問阿奎利諾：相對來說，由於美國與中國的經濟聯繫一樣非常緊密，一旦對中國施加經濟制裁美國也會傷及自己的經濟，因此從中方的角度來看，美國對可能面臨的後果必定要謹慎考慮。他接著問道：「你是否對此，也就是一個潛在衝突對美國的後果有過認真考量：如果美國要協助保衛台灣，它可能也會導緻美國人大量犧牲生命？」
「我們當然對此有過認真考量，」 阿奎利諾說。
「我可以做更多說明的是我們在經濟上和盟友的關係。假如你單單只是把日本、美國和韓國的經濟考慮進去，它們就已經使中國的經濟相形見絀，它甚至差得很遠。所以當你想到更多理念相近國家團結一致做出攸關經濟的作為，那將是非常有力和非常嚴厲、也讓中國很難應對的問題。」
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