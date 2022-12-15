冷卻劑外洩 國際太空站俄太空漫步任務取消
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在發現冷卻劑外洩情況後，國際太空站俄羅斯太空人的太空漫步任務取消。
法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，停泊在國際太空站的聯合號太空船警報器警鈴大作，俄國太空人普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin）的太空漫步任務取消。
這項太空漫步任務原訂昨天執行。
NASA表示，「聯合號太空船MS-22後端」偵測到冷卻劑外洩。
NASA說：「NASA和俄羅斯聯邦太空總署將持續合作，在完成目前的分析後，決定後續行動。」
NASA說：「太空站上的組員安全無虞，在（冷卻劑）外洩期間未面臨任何危險。」
美國太空人盧比歐（Frank Rubio）今年9月21日和普羅柯皮耶夫與佩捷林，一同搭乘俄羅斯太空船從哈薩克升空，抵達國際太空站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言