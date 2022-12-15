舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

英國衛報報導，世界衛生組織（WTO）秘書長譚德塞14日指稱，厄利垂亞軍隊在衣索比亞北部提格雷州（Tigray region）謀殺了他的舅舅。他當天在瑞士日內瓦報告新冠疫情最後幾分鐘時表示，他得知這項噩耗後「狀況很差」，甚至差點取消記者會。

譚德塞告訴記者，「我希望能建立和平協議，這種瘋狂的行為能停止，這對我來說是非常艱難的時刻」，並稱舅舅遇害的同時另有50多人也不幸遇害。

厄利垂亞政府沒有回覆關於這個指控的置評請求。

譚德塞表示，舅舅和他從小一起長大，「我和我媽媽談過，她真的很傷心，因為舅舅是他們家裡最小的孩子，他幾乎和我一樣大」。他也拒絕透露舅舅遇害的確切地點，怕該村莊遭報復。譚德塞也說，去年他的堂兄也在提格雷一座教堂被炸死。