土耳其市長遭逮捕 外界批剷除異己

市長因污辱官員入獄而無法參選總統，難道是土耳其總統艾爾段剷除異己的陰謀？伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧14日遭法庭宣判將因污辱官員入獄服刑2年半，恐讓原本呼聲甚高，將挑戰現任總統的他無法參與明年的總統選舉。人權團體痛批艾爾段侵害言論自由，凸顯了他近年來益發專制的趨勢。

市長被剝奪參選權

根據《英國廣播公司》報導，伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧由於在2019年曾不滿認為，宣告選舉無效的官員是「蠢蛋」，因此14日遭土耳其法院以汙辱官員判刑2.5年，即使伊馬姆奧盧將會繼續上訴，但這恐讓他失去參與明年總統選舉的資格，他是目前檯面上最有可能在明年選舉打敗現任總統艾爾段的反對黨人選。

對此，伊馬姆奧盧不滿表示，他使用「蠢蛋」的字眼，是因為當初內政部索伊魯也曾使用類似字眼才回嗆。他所屬反對黨「共和人民黨」的支持者也上街抗議司法不公，要求艾爾段辭職下台。《人權觀察》也痛批艾爾段專制、侵害言論自由與人民的投票權。

恐土耳其益發專制

《Politico》提到，共和人民黨的伊馬姆奧盧於2019年參選伊斯坦堡市長，結果以些微差距險勝，但選舉結果遭官員認定無效，因此重新舉行選舉，他反而以超過77萬票的超大差距（伊斯坦堡人口1546萬）再次擊敗艾爾段所屬正義發展黨的候選人，終結正發黨在伊斯坦堡25年來的執政。

但伊馬姆奧盧與共和人民黨此後持續受到政府監督與針對，外界也擔心艾爾段在土耳其日漸專制的統治，他於2009年就任總理後，2018年透過修憲取消總理，讓自己成為總統且有望連任到2028年，從雙首長制改為總統制，加上他曾於2016年經歷政變，讓外界擔心土耳其的公民自由更加限縮。

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