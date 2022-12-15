世衛：中國放鬆清零前疫情已「爆炸增長」

世界衛生組織的公共衛生緊急計劃執行主任邁克・瑞安（Mike Ryan）週三（12月15日）表示，「中國病例爆炸性增長並不是因為取消了新冠限制」，早在中國解除嚴格的防疫措施之前，新冠病毒就已在該國「密集傳播」。

「目前有一種說法是，中國取消了限制，突然間疾病就失去了控制。」瑞安向媒體駁斥了這個說法，並表示新冠病毒在中國密集傳播「是因為防控措施本身並沒有阻止疾病的發生」。

瑞安表示，隨著具有超級傳播力的奧密克戎變異株（Omicron）出現，中國式防疫並不像過去在疫苗接種覆蓋率低的情況下，對流通的病毒株那樣有用。他肯定中國轉變防疫政策稱：「我相信中國當局已經從戰略上決定，對他們來說，這不再是最好的選擇。」

在歷經海內外的「白紙運動」示威活動後，中國當局在12月逆轉了維持近3年的「清零」政策，頒布所謂的「新十條」，放鬆諸多嚴格防疫措施。由於放棄大規模核酸檢測，官方更新的新增病例數呈下降趨勢。中國國家衛健委週三（14日）再宣佈，即日起不再公佈無症狀感染者數據。

此前，世衛負責人譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾表示，他希望新冠疫情將在2023年的某個時候，不再被視為「全球緊急情況」。

疫苗與口服藥

在中國，放鬆防疫政策所帶來的喜悅很快就被人們的擔憂沖淡，民眾越來越擔心由於人口缺乏群體免疫力、老年人疫苗接種率低，導致新冠感染率激增。

世衛組織的瑞安警告：「中國和其他國家仍然面臨的挑戰是：需要接種疫苗的人是否充分接種了正確的疫苗和正確的劑量，以及這些人上次接種疫苗是什麼時候。」

同時，瑞安也肯定中國疫苗的有效性，但強調施打第三劑的重要性。他說：「來自香港等地的數據顯示，中國的滅活疫苗，加上第三劑，表現非常、非常好。但它確實需要第三劑疫苗來顯示這種效果。」

根據中國國家衛健委公布的數據，截至11月28日，中國60歲以上老年人接種的覆蓋人數和全程接種人數分別佔老年人口的90.68%和86.42%，完成加強免疫接種1億8151.1萬人。其中80歲以上老年接種的覆蓋人數和全程接種人數分別佔80歲以上人口的76.6%、65.8%，完成加強免疫接種約佔80歲以上人口的40%。目前，還有約2500萬60歲以上的老人未接種疫苗。

世衛組織高級流行病學家範克霍夫（Maria Van Kerkhove）說，聯合國機構正在向中國提供技術諮詢。瑞安亦表示，雙邊存有溝通的開放渠道。

中國醫藥健康產業股份有限公司週四（14日）表示，已和美國藥廠輝瑞公司針對新冠口服藥倍拉維（Paxlovid），簽署了進口與分銷協議。

（法新社、路透社等）

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