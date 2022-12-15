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瑞典動物園「5隻黑猩猩出逃」！園方無奈狙殺其中3隻

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
瑞典一間動物園近日傳出「黑猩猩出逃」的消息，經過數小時的搜查，最終有3隻被以有危害風險為由槍殺，另外2隻分別受傷和自行安全返回動物園。美聯社
瑞典一間動物園近日傳出「黑猩猩出逃」的消息，經過數小時的搜查，最終有3隻被以有危害風險為由槍殺，另外2隻分別受傷和自行安全返回動物園。美聯社

瑞典一間動物園近日傳出「黑猩猩出逃」的消息，經過數小時的搜查，最終有3隻被以有危害風險為由槍殺，另外2隻分別受傷和自行安全返回動物園。

衛報報導，瑞典警方發言人維克達爾（Daniel Wikdahl）14日表示「牠們是非常強壯的動物，絕對沒有被馴化」，並補充說「鑑於對公眾的危險，動物園決定射殺這些動物」。

動物園發言人特羅塞留斯（Annika Troselius）指出「我們現場有獸醫，但他們評估沒有足夠麻醉劑，整個情況在各方面來說都相當悲慘，我們承擔全部責任」，還補充說「園方認為第5隻黑猩猩是自主返回動物園的」。

該動物園目前因季節關閉，園內總共有7隻黑猩猩，據報導是北歐地區唯一靈長類動物研究站，園方在聲明中表示尚未釐清這些動物是如何逃脫的，但會進行後續調查。特羅塞留斯強調「我們確實非常認真看待這件事，安全對我們來說非常重要，我們的首要任務是確保沒有人受傷，然後接著調查以確保再也不會發生這樣的事情」。

動物園 黑猩猩 瑞典

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