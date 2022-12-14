美非峰會登場 美國警告中俄正破壞非洲穩定

49名非洲領導人飛抵華盛頓，參加八年來首場由美國舉辦的美國-非洲領導人峰會。美國總統拜登尋求利用個人外交來贏回影響力。

為期三日的美非峰會周二（12月13日）在華盛頓開幕。美國國防部長奧斯汀在與數名非洲國家總統舉行的小組討論會上警告稱，中國通過不斷增長的經濟影響力，擴大在非洲的足跡。「令人不安的是，他們的行事不總是透明，最終這將產生會破壞穩定的問題」。

奧斯汀還說，俄羅斯持續兜售廉價武器並在整個大陸部署雇傭軍，「這也正造成不穩定」。

另一方面，中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上表示：「我們樂見國際社會各方加大對非洲關注，但堅決反對把非洲當作大國博弈的競技場，將對非戰略作為遏制和攻擊他國對非合作的工具」。

此前一天，中國駐美大使秦剛在華盛頓表示，「我們並不在意其他國家怎麼說中國在非洲的作用。中方認為，非洲應該成為國際合作的大舞台，而不是大國競爭的角鬥場」。

拜登政府過去明確表示，中國和俄羅斯在非洲的活動是對美國的威脅。在8月公布的撒哈拉以南非洲戰略中，美國警告，中國已經向非洲的能源、基礎設施和其他項目投入了數十億美元。戰略中也聲稱，北京會在非洲挑戰基於規則的國際秩序、推進其自身商業和地緣政治利益、破壞透明度和開放性。

攜手非洲探索太空

法新社指出，拜登政府一直小心翼翼避免向非洲領導人作出「非我即他」的命題，認為試圖扭轉中國大規模基礎設施之處的趨勢將徒勞無功。

拜登計劃在三年內向非洲撥款550億美元。白宮在首批公告中表示，美國在2025財年之前將投資40億美元，用於培訓非洲的衛生工作人員。這是新冠疫情爆發後華盛頓的優先事項。

美非峰會的首日，尼日利亞和盧旺達成為首批簽署「阿爾忒彌斯協定」的非洲國家。該協定是由美國國家航空航天局主導，旨在開展前往月球、火星等地的國際合作項目。

隨著中國迅速擴大自己的月球探索計劃，以及美國與俄羅斯的緊張關系威脅到美俄的太空合作，美國牽頭的「阿爾忒彌斯協定」吸納了歐洲盟國、日本和多個拉丁美洲國家。

聚焦安全合作

在此次峰會上，安全問題仍然是美國主要關注點，拜登政府不斷強調與非洲聯盟在安全和外交方面的合作。

拜登預計將在周三演講中提及美國支持非洲聯盟在20國集團中獲得正式席位。數月前，拜登曾提出擴大聯合國常任理事國，呼籲為非洲、拉丁美洲和加勒比地區國家設常任理事國席位。

非洲聯盟主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）對美國的支持表示歡迎。但他也稱，人們還是更關注打擊中東極端主義的問題。「這種雙重標准對非洲和世界和平與民主造成了災難性後果」。

埃塞俄比亞總統艾哈邁德（Abiy Ahmed）是美國曾經的盟友，但他與華盛頓的關系因兩年前爆發的提格雷戰爭而急轉直下。這是戰爭爆發後他首次造訪華盛頓。美國國務卿布林肯與艾哈邁德在華盛頓會議中心會晤，他對埃塞俄比亞政府和提格雷叛軍上月在南非簽署的協議寄予厚望，並表示「我們迎來了這個國家的歷史性時刻」。

美國在峰會期間還宣布向索馬裡提供4.11億美元援助。儘管聯合國稱援助措施已使索馬裡避免陷入全面飢荒，但一項新評估指出，索馬裡正面臨「災難性」飢荒。索馬裡因為連續五年雨季降雨不足面臨嚴重旱情，而該國在經歷幾十年動蕩和青年黨叛亂後早已千瘡百孔。索馬裡總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）此前表示：「氣候沖擊削弱了社會」。

（法新社、美聯社）

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