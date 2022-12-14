備戰2024選舉 英相提嚴格移民法
英國保守黨為了選票，將考慮限制移民？英國首相蘇納克13日宣布將制定新移民法，限縮非法移民從海上偷渡，由於國內對非法移民反彈聲浪漸高，加上2024年將選舉，也讓保守黨決心加強掃蕩移民。但此方案遭到反對黨工黨與聯合國難民署批評，認為恐有違國際法，且無法確實改善移民問題。
移民增加2倍
根據《半島電視台》報導，蘇納克表示，希望透過新法律確保難民都是以合法方式入境，並讓非法移民都能被遣返回母國，或是安全的地方。
英國近兩年的非法移民數量比先前增加兩倍，其中很多是阿爾巴尼亞裔民眾搭著小船偷渡到英國，由於民眾對非法移民反感增加，保守黨希望能限縮移民獲得更多支持。
英國家庭部長布拉曼近日曾發表阿爾巴尼亞移民「入侵」英國，並表示其中很多人都是罪犯，引發阿爾巴尼亞總理拉瑪不滿要求道歉，但英國對於移民的保守態度，也是2016年脫歐的主要原因之一。
保守黨內已有一致共識，希望在選舉前展現強硬姿態，減少非法移民讓2024年選舉更有優勢。
與法國合作取締
但反對黨工黨的黨魁史塔默認為，新法律只會讓移民問題更嚴重，慈善團體則認為，政府若不允許庇護海外難民，非法移民只會持續湧入英國。聯合國難民署也不滿說，英國法律恐有違反國際法疑慮，且無法確保難民能轉移到安全國家，仍有諸多疑慮。
《法蘭西24》提到，英國與法國近日也簽訂協議合作減少移民數量，英國將支付法國7220萬歐元讓法國增加40%海岸防衛隊，雙方也會設立觀察員進行情報交換與合作。2021年英國非法移民數量目前估計40885人，去年則有28561人，多數是阿爾巴尼亞、伊朗與阿富汗人。
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