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瀏覽數跟噓聲成正比？《哈利王子與梅根》收視創佳績 觀眾評價卻超低
英國哈利王子與妻子梅根的紀錄片《哈利王子與梅根》前3集8日上架，Netflix於13日發布收視數據，稱第一周就累積了比任何其他紀錄片要更多的瀏覽時間。
根據Netflix發布數據，《哈利王子與梅根》前3集8日首播後，在世界各地錄得8155萬個觀看時數（viewing hours），也是「任何紀錄片在首映周的最高觀看時數」，並稱超過2800萬用戶至少收看了該劇集的部分內容。
據衛報引述，《哈利王子與梅根》成為Netflix在5日至11日之間的全球收視第二高英語劇集，僅次於提姆．波頓（Tim Burton）電影《阿達一族》外傳《星期三》（Wednesday），還是英國本周排名第一的英語劇集，在澳洲與美國也排到第二，更在85國擠進電視榜單前10名。
不過，後3集將於15日上架的《哈利王子與梅根》評價與評分都不算好。「網路電影資料庫」（IMDB）網站近7500名用戶在十分制打出3.2分的加權平均分，超過5千人只給了1分。在電影評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上，20位影評人平均給出45%的新鮮度，代表觀眾評分的爆米花指數則低到只有12%。
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