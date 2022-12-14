快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

毅力號首度錄下火星塵捲風聲 有助尋找生命痕跡

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

今天發表的新研究顯示，火星上的塵捲風風眼掃過美國NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）上方時，毅力號首度錄下塵捲聲音，有助人類尋找火星上的生命痕跡。

研究主筆梅鐸（Naomi Murdoch）告訴法新社，當毅力號的麥克風捕捉到上方塵捲風（dust devil）所製造的聲音時，「我們像是中了頭獎」。這項研究發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊。

研究人員希望這段錄音，能幫助人們更加瞭解火星上的天氣及氣候，包括火星乾旱的地表和稀薄的大氣可能曾如何支持生命。

塵捲風在火星上隨處可見，是一股歷時短暫、充滿沙塵的旋風，形成的時機點是地表與空氣有著相當大的溫度差異時。

塵捲風在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）裡頗為常見，然而自2021年2月便開始在這裡運作的毅力號，此前從未能錄下任何塵捲風的聲音。

2021年9月27日這天，在一個偶然的機會下，一個高118公尺、寬25公尺的塵捲風直接從毅力號上方通過，這回毅力號上的火星遙感儀器SuperCam終於成功捕捉到塵捲風低沉的呼嘯聲。

NASA先前曾公布毅力號著陸後，SuperCam在火星錄下的第一段音頻。

法國土魯斯（Toulouse）太空研究機構「高等航空暨航太學院」（ISAE-SUPAERO）的行星研究人員梅鐸說：「在它抵達（毅力號上方）時，我們聽見了和這個塵捲風有關的風聲，之後便沒有聲音，因為我們正處於旋風眼中。」

她說，當麥克風再度穿過塵捲風的眼牆時，聲音又回來了。SuperCam的麥克風就是在高等航空暨航太學院設計出來的。

梅鐸指出，塵埃撞擊發出嗒嗒聲，讓研究人員得以計算粒子數量，好研究這個旋風的結構和行為。

這也可能有助解決一直困擾科學家的一個謎團。梅鐸表示，在火星某些地區，「旋風通過時會吸走沙塵，一路清掃火星探測車的太陽能板」。

但梅鐸說，在其他地區，旋風經過時並沒有帶走太多沙塵，「它們就只有移動空氣，我們並不清楚原因」。

她表示，舉例來說，美國國家航空暨太空總署（NASA）「洞察號」（InSight）火星探測器的太陽能板「就被沙塵覆蓋」，因為洞察號所在的位置無法利用這些天然的吸塵器。

研究共同作者、行星科學家莫里斯（Sylvestre Maurice）說，分析火星沙塵讓人們能夠探索火星地表與極度稀薄大氣之間的「互動關係」。

莫里斯還說，數十億年前的火星大氣比現在厚實得多，這讓能維持生命的液態水得以存在。

他說：「你可能會認為，研究現今的火星氣候與尋找數十億年前的生命痕跡無關。但這都是整體的一部分，因為火星經歷過一個極端氣候變遷史，從一個潮濕炎熱的星球，變成完全乾旱寒冷的行星。」

火星 梅鐸

延伸閱讀

火星化身FEniX出道 哲言出走坦言「心情複雜」

烏克蘭重建 商機浮現

火星變身「FEniX」暖男之姿搶攻粉絲

今「火星衝日」登場！6重大禁忌曝光 2類人要特別當心

相關新聞

歐盟東協領袖峰會登場前夕 聯合公報初稿移除「台灣問題」陳述

南華早報報導，在歐盟和東協領袖即將於布魯塞爾舉行峰會前夕，聯合公報中擬定有關台灣的措辭遭刪除，此前雙方就如何描述台灣的政...

蕭茲：俄國若終結對烏戰爭 德俄有望重啟經濟合作

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，如果俄羅斯主動結束在烏克蘭的戰爭，德國與俄國便有望重新恢復經濟合作

丹麥超越傳統 選後6週完成談判建立聯合新政府

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，6週前國會選舉後無法確定能形成左右翼聯盟，經過曲折談...

習近平與海合會國家聯合聲明惹惱伊朗 胡春華急赴伊朗滅火

大陸國家主席習近平上周與中東海灣國家發表聯合聲明，涉及伊朗的領土爭議引發伊朗不滿，有伊朗媒體甚至報導台獨是合法權利。大陸...

美史最貴期中選舉 募款王狠砸27億元 還差點落選

「史上最貴」的美國期中選舉落幕，根據美國聯邦選舉委員會（FCC）公布的候選人競選收支，佛羅里達州尋求連任的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）以6成支出、16個百分點順利擊敗挑戰者、民主黨現任眾議員丹明斯（Val Demings）；亞利桑納州的民主黨參議員凱利（Mark Kelly）狠砸8800萬美金（約台幣27億元）打選戰，對手的募款和支出都不超過1500萬美元，凱利以1.4個百分點贏得連任。

中國入WTO後人權反惡化 裴洛西籲理念擺生意前

中國針對美國對中晶片出口管制措施向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，美國眾議院議長裴洛西今天表示，中國入世20餘年來，人權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。