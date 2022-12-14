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罕見連續第三年「反聖嬰」 東北亞能源需求增、價格漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
連續第三年出現反聖嬰現象，東北亞氣溫驟降。美聯社
連續第三年出現反聖嬰現象，東北亞氣溫驟降。美聯社

罕見連三年出現的反聖嬰現象（La Nina）使東北亞氣溫急降，人口稠密地區天寒地凍，將增加全球能需求並推高燃料價格。

根據美國國家環境預報中心（NCEP），中國大陸、日本和南韓未來幾周的氣溫將降到冰點以下。此時正值歐洲遭遇北極風暴的襲擊，英國和德國都下起大雪。

這可能推動亞洲液化天然氣價格進一步上漲，液化天然氣8月下旬摔下峰值，但11月中以來漲個不停。煤價也可能得到更多支持，甚至柴油和燃料油的價格都可能受影響，後兩者用於取暖和發電。

罪魁禍首是通常會導致北半球氣溫低於平均的反聖嬰現象。世界氣象組織（WMO）11月末預測，本世紀首見的連三年反聖嬰現象，將持續到冬季結束。

中國大陸

氣象預測會有兩次冷鋒壓鏡，周二到周四，華北包括北京的氣溫因此下降，以及周四到周日有另一波冷鋒席捲華中、華東和西北的大部分地區。氣溫驟降將導致貴州省的電力需求激增，地方政府官員下令煉鋁廠減少用電。此外，大陸有九個省分遭遇沙塵暴，可能阻礙太陽能發電。

智庫豐光煤炭物流發布報告說，要到農曆新年假期前後，工廠放假停工，取暖用燃料的高需求才會緩解。

日本

北部愈來愈冷，北海道旭川市下周氣溫可能低到攝氏零下10度。同時，根據日本氣象廳，12月到2月間，東部和西部氣溫有40%的機率會低於正常水準。

日本一直在為冬季儲備液化天然氣，電力生產商的庫存遠高於五年平均。政府還要求市民節能省電，東京都知事建議民眾穿高領毛衣保暖。

南韓

包括首爾和仁川在內，南韓大部分地區已發布寒潮警報，預計忠清道北部本周將有大雪。

氣溫正大幅下降，但氣象預測顯示，1月和2月有50%的機率會是正常溫度。能源部發布聲明表示，將使用核電並優化維修計畫，也會在現貨市場採購額外的煤炭和液化天然氣。

日本 反聖嬰 聖嬰現象

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