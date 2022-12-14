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歐盟東協領袖峰會登場前夕 聯合公報初稿移除「台灣問題」陳述

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南華早報報導，在歐盟和東協領袖即將於布魯塞爾舉行峰會前夕，聯合公報中擬定有關台灣的措辭遭刪除。歐新社
南華早報報導，在歐盟和東協領袖即將於布魯塞爾舉行峰會前夕，聯合公報中擬定有關台灣的措辭遭刪除。歐新社

南華早報報導，在歐盟東協領袖即將於布魯塞爾舉行峰會前夕，聯合公報中擬定有關台灣的措辭遭刪除，此前雙方就如何描述台灣的政治地為存在嚴重分歧。

歐盟消息人士指出，在歐盟與東協14日舉行首次峰會之前，爭議焦點為是否達成普遍的「一個中國原則」，東協談判代表力促達成更接近北京在此議題的立場。

報導指出，布魯塞爾傾向於強調自己的一個中國政策，包括允許與台灣合作的空間。一名歐盟官員透露，最終，他們傾向不提到相關陳述。

報導稱，公報的重點不是台灣，而是南海問題。初稿文件指出，「我們重申根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，維護和促進南海和平、安全、穩定、安全以及航行和飛越自由的重要性」，並指「我們重申需要增進互信和信心，在開展所有活動時保持克制，避免採取可能加劇緊張局勢和發生事故、誤解和誤判風險的行動」。

初稿文件表明，歐盟未能說服所有東協成員國譴責俄羅斯入侵，稱「大多數成員國強烈譴責烏俄戰爭，並強調它正在造成巨大的人類苦難，並加劇全球經濟中現有的脆弱性」，重申與所有國家一樣，有必要尊重烏克蘭的主權、政治獨立和領土完整。對此，一名歐盟高階官員表示，歐盟對這有所保留的批評方式感到滿意。

來自東協成員國的八位領袖將在布魯塞爾參加峰會，緬甸軍政府領袖敏昂萊和馬來西亞總理安華將缺席。官員們指出，敏昂萊未被邀請，安華則因為國內政治問題缺席。

歐盟 東協 布魯塞爾

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