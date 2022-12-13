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中印邊界再生衝突？陸外交部輕描淡寫回應「局勢總體平穩」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌 。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌 。（陸外交部官網）

中印邊境再生事端，俄羅斯媒體稱，中印軍隊12月9日在阿魯納恰爾邦（大陸稱藏南地區）衝突，至少有6名印度士兵在衝突中受傷。大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）回應媒體詢問時輕描淡寫稱，中印目前邊境局勢總體平穩。

汪文斌今天主持例行記者會，有記者提問，據印度媒體報導，中印日前在邊界地區發生了衝突，據印方表示，雙方均有人員受輕傷。中方能否具體介紹事件發生過程？

汪文斌回應表示，據瞭解，中印目前邊境局勢總體平穩。雙方一直通過外交和軍事管道就涉邊問題保持暢通的溝通，希望印方同中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守雙方簽署的有關協定協定精神，共同維護中印邊境地區的和平安寧。「至於你提到的具體問題，建議你向有關的主管部門來詢問」。

汪文斌 印度 俄羅斯

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