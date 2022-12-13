中印邊界再生衝突？陸外交部輕描淡寫回應「局勢總體平穩」

愛爾蘭政府今年禁止銷售傳統上民眾普遍使用的泥炭，以減少碳排放和保護能吸碳的沼澤，但這項法令因石油和天然氣價格飆漲而破功，一個家庭燒泥炭取暖一年只需花500歐元（台幣1萬6000元），若使用較環保的燃料需要數千歐元。因此，愛爾蘭人很高興有取之不盡的泥炭，「就像家裡後院有座油井」。

2022-12-13 19:30