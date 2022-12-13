歐盟官員遭卡達行賄醜聞 恐影響歐洲團結

歐盟官員涉貪污，是否為歐盟神壇崩落的開始？歐盟近日疑似有官員因遭卡達政府行賄被捕，歐盟官員紛紛呼籲建立歐洲議會監控機制，但疑歐的匈牙利總理奧班很快就發文嘲笑歐盟。外界擔心，歐盟的貪污醜聞恐讓歐洲整合更加困難，對卡達來說，將更難與歐盟改善關係。

卡達否認行賄官員

根據《英國廣播公司》報導，歐洲議會議長梅索拉12日針對歐盟有4位官員受賄遭捕表示，歐洲的開放、自由與民主正遭受攻擊；歐盟執委會主席馮德萊恩則呼籲歐盟要設立新的外部監督機制，避免類似的情況再發生。歐盟有4位官員近日遭爆料收卡達政府的賄賂，其中包括歐洲議會副議長卡莉，但卡達政府否認有行賄。

全案已進入調查階段，卡莉先被議長梅索拉停權，她也被逐出在歐洲議會所屬的社會民主黨團與本國所屬的泛希臘社會主義運動黨。比利時警方在16次搜捕行動中查獲60萬歐元現金，並將4位官員的電腦、手機通通帶回調查，10位歐盟員工的帳戶也遭到警方凍結。

這是歐洲議會近來最大的貪汙醜聞，也讓長年對歐盟很有意見的匈牙利總理奧班藉機在推特上發梗圖，嘲諷一向強調「自由、民主、公開」的歐洲議會竟然也會爆發貪污醜聞。檢方目前僅對外表示，有波灣國家這幾個月來透過金錢與政治影響力，希望歐洲議會能通過對該國有利的法案，外界都猜測此國家就是卡達，但遭卡達否認。

重挫歐洲整合

《時代雜誌》報導，巴黎高等商業研究學院歐盟法教授阿拉曼諾受訪時指出，歐盟的醜聞恐讓其推動的超國家整合更受挫，各會員國對歐盟的信任降低，改革腳步恐更加延緩。他說明，歐盟由歐洲高峰會、歐盟執委會與歐洲議會組成，議會的監督機制最少，未來需要設法改善。

賓州大學教授尼可斯指出，對於卡達來說，本來可透過舉辦世足改善形象，但貪污醜問爆發，加上先前壓榨移工等新聞，恐讓卡達的努力告吹，未來與歐盟改善關係會更加困難。

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