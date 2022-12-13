哥倫比亞談判 未能停戰但有進展

哥倫比亞離國家安定更進一步！哥國政府12日宣布與境內叛軍「民族解放軍（ELN）」完成首輪談判，雖未馬上停戰，但雙方同意在衝突熱區進行「緊急醫療救援」。哥國新政府上台後，一改過去掃蕩立場，開始與叛軍談判，希望解決長期困擾該國的政治動盪，未來墨西哥也會協助談判。

允許戰區緊急治療

根據《半島電視台》報導，哥倫比亞政府與民族解放軍12日在委內瑞拉首都卡拉卡斯發表聯合聲明表示，雙方首輪談判順利完成，雖然沒有宣布停戰，但讓雙方在衝突嚴重的區域進行緊急治療，希望未來能逐漸停止衝突，雙方也決定下次談判將在墨西哥舉行。

哥倫比亞在去年8月首次選舉左派總統佩卓，他上任後一改前總統杜克掃蕩叛軍的作法，在安撫完叛軍後，於今年11月開始與叛軍進行談判，國防部長瓦茲奎茲表示，在展開談判後，ELN恐攻的數量有顯著下降， ELN也將在此次談判完後釋放20名人質，並讓因戰爭迫遷的原住民回歸家鄉。

長期受叛軍困擾

哥倫比亞長期以來受到毒梟、基地組織割據，國內主要兩大武裝勢力為哥倫比亞革命軍（FARC）與民族解放軍（ELN），叛軍在1960年代至今已造成數百萬人流離失所、至少45萬人死亡。FARC於2012年在委內瑞拉協調下開始與政府談判，並於2017年正式解除武裝，轉型為合法政黨。

但《法蘭西24》提到，ELN因與政府談不攏，因此持續抵抗政府招安。不過由於佩卓以前也是叛軍出身，因此上任後希望能讓哥倫比亞進入「全面和平」的階段，積極與叛軍協商，他也打算改善與鄰國委內瑞拉的關係，讓兩國邊境局勢能更穩定。

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