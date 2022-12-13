創下歷史！華爾街日報「133年來首位女性總編」即將上任

「華爾街日報」（Wall Street Journal）12日迎來該報133年來第一位女總編輯塔克（Emma Tucker），她過去也曾在英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）擔任編輯。

衛報報導，美國媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的「新聞集團」（News Corp）宣布這一項人事異動將於明年2月實施，塔克將接替任職4年後即將卸任的莫瑞（Matt Murray）。

據悉，塔克於2007進入「星期日泰晤士報」任職、職位是專題報導副編輯，次年成為每日特別副刊「Times2」的編輯，2012年晉升為編輯部主任，2020年被任命為「星期日泰晤士報」編輯，並在已發表的採訪中談到建立數位成長以及努力擴大該出版物的受眾範圍，最終於2022年後被任命為「華爾街日報」史上首位女總編。

現任梅鐸媒體集團的執行長湯姆森（Robert Thomson）12日在聲明中指出「塔克是一位才華橫溢、鼓舞人心的編輯，擁有數位常識和最高誠信標準」，並稱「她將帶來活力和美德，在『華爾街日報』面對廣大國際市場商機之際，她的全球視野和經驗更尤為重要」。